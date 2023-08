Tem recordações do 25 de Abril? O Museu Nacional do Luxemburgo está à sua procura

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Em 2024, cumpre-se o 50.º aniversário do "dia inicial inteiro e limpo" eternizado nas palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen e o Museu Nacional do Luxemburgo (Nationalmusée um Fëschmaart) não quer ficar de fora das comemorações da efeméride.

Para marcar os 50 anos do 25 de Abril de 1974, que acabou com a ditadura e abriu caminho à democracia em Portugal, o museu vai organizar uma grande exposição sobre o acontecimento "que é parte integrante da história de muitos residentes do Grão-Ducado com raízes em Portugal".

Ler mais:

Militares da coluna de Salgueiro Maia. "Esquecem-se que éramos rapazes e que arriscámos tudo"

Em comunicado, o Nationalmusée pede a colaboração do público para reunir testemunhos orais, objetos relacionados com a Revolução dos Cravos e com as guerras de independência das colónias portuguesas, fotografias ou documentos como passaportes, cartazes ou cartas, que ilustrem de forma geral "as relações entre Luxemburgo e Portugal nas décadas de 1960, 1970 e 1980".

"Vamos mostrar como as migrações entre Portugal e as ex-colónias portuguesas, por um lado, e o Grão-Ducado do Luxemburgo, por outro, evoluíram após 1974 e como as relações diplomáticas e políticas entre Portugal e o Luxemburgo progrediram de forma a contribuir para a integração europeia. Tentaremos, também, traçar paralelos entre a história dos dois países", descreve Régis Moes, um dos comissários da exposição.

Ler mais:

No Algarve, o 25 de Abril só aconteceu três dias depois

Quer tenham testemunhado pessoalmente a Revolução, vivido a ditadura até à sua extinção e/ou saído de Portugal para o Luxemburgo por motivos políticos, os portugueses são convidados a entrar em contacto com o museu para o e-mail histoire@mnaha.etat.lu, enviando também fotografia(s) que deem contexto às histórias e/ou objetos referidos por escrito.