Suécia volta a vencer Eurovisão

Festival

"Ai Coração", de Mimicat, ficou em 23.º lugar.

A Suécia venceu no sábado o 67.º Festival Eurovisão da Canção, que foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, por 26 países, tendo Portugal ficado em 23.º lugar.

A sueca Loreen, que venceu com o tema “Tattoo”, com 583 pontos, já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Em 2.º lugar ficou a Finlândia (536 pontos), com o tema “Cha Cha Cha”, interpretado por Käärijä, à frente de Israel (362 pontos), com Noa Kirel, que levou o tema “Unicorn”.

Esta é a sétima vez que a Suécia vence o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

O concurso regressará, assim, à Suécia em 2024, 50 anos depois da primeira vitória com o tema “Waterloo”, dos ABBA.

Canção portuguesa somou apenas 59 pontos

Portugal, que participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, ficou este ano em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração” a conquistarem apenas 59 pontos.

Até agora, Portugal falhou cinco edições do concurso (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do festival, com “Stefania” da Kalush Orchestra.

Por isso, a Ucrânia deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.