"Shinning" ou "Mad Max". Kinepolis com ciclo de cinema até dezembro

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

De 22 de agosto e até o final de dezembro, o Kinepolis Luxembourg vai ter sessões com alguns dos clássicos imperdíveis do cinema.

Esta pode ser a oportunidade ideal para ver alguns dos maiores filmes da sétima arte no grande ecrã. “É um ciclo que lançamos por ocasião do aniversário dos 100 anos do estúdio Warner Bros”, explica ao jornal Virgule Maud Franz, gerente de marketing da Kinepolis Luxembourg.

“Este aniversário permitiu-nos colocar este projeto em prática com a Warner. Forneceram-nos uma seleção de cerca de 60 referências para escolher", detalhou. E a lista não desilude.

Versão original com legendas

O ciclo terá início já no dia 22 de agosto, com o clássico absoluto “E o Vento Levou”. Seguem-se "Fúria de Viver" (1955), com James Dean; "Laranja Mecânica" (1971), marco do cinema de Stanley Kubrick; "O Exorcista" (1973); "Mad Max" (1979); "Shinning" (1980), com a atuação inesquecível de Jack Nicholson; "Um longo domingo de noivado" (2004); "A estranha história de Benjamin Button" (2008); e “Jocker” (2019).



Os filmes vão ser exibidos na versão original com legendas em francês, no Utopia, em Limpertsberg.

“Goonies” e “Gremlins”

Além desses nove filmes, estão programadas duas noites especiais com dois clássicos dos anos 1980 para toda a família: "Goonies” (1985) e “Gremlins” (1984).



O primeiro passa no Kinepolis Kirchberg, a 26 de setembro, e o segundo no início de dezembro.



(Artigo original publico no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)