Schueberfouer e outros eventos para se divertir no fim de semana

Além da Schueberfouer, que começa esta quarta-feira, há outras atividades culturais para aproveitar neste fim de semana no Luxemburgo. Estas são as nossas sugestões.

A Schueberfouer decorre todos os dias, entre as 12h e a 1h, no Champ du Glacis, na capital. © Créditos: Marc Wilwert

De quarta-feira (23) até dia 11 de setembro, das 12h à 1h, no Champ du Glacis, na Cidade do Luxemburgo

Schueberfouer

A Schueberfouer é a maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região. Desde o final de agosto até ao início de setembro, a feira da Cidade do Luxemburgo convida os visitantes a reunirem-se no Champ du Glacis, de quatro hectares, imersos numa atmosfera mágica para a ocasião.

A Schueberfouer é também um viveiro de gastronomia popular e de inovação. Os visitantes podem provar as deliciosas Gromperkichelcher, as famosas panquecas de batata, que são tão típicas do Luxemburgo.

Ler mais:

Tudo o que tem de saber sobre a Schueberfouer

A cada ano, os visitantes da Schueberfouer têm a oportunidade de experimentar uma atraente mistura de tradição, gastronomia e atrações sensacionais, uma experiência que é única na Europa. A edição deste ano decorre de 23 de agosto até 11 de setembro, todos os dias, entre as 12h e a 1h.

Sexta-feira (25), a partir das 17h, no Schlosspark, em Erpeldange

Last Last Summer Dance Festival

O Last Last Summer Dance é um festival de música e artes realizado em Erpeldange, no norte do Luxemburgo. A edição deste ano decorre na sexta-feira, a partir das 17 horas, no Schlosspark. A festa final de verão vai acontecer com a melhor música proporcionada por EDSUN, Nea Lone, Zero Point Five (como um trio), Dessy Mesk, os Awa Pa Los Calvos de Barcelona, Hannah H e um DJ-Set de Aka Ghost. O bilhete custa 11,25 euros.

Sábado (26) e domingo (27), às 16h, no Ciné Scala, em Diekirch

André Rieu – 2023 Maastricht Concert

Está pronto para ser surpreendido? O violinista holandês André Rieu convida-o para o seu novo especial de cinema “Love is All Around”, este fim de semana, nos dias 26 e 27 de agosto, no Ciné Scala, em Diekirch. Traga os seus entes queridos e desfrute de um concerto mágico na cidade natal de André, Maastricht, com música e entretenimento maravilhosos, exclusivamente no cinema. O preço do bilhete varia entre 12.50 euros para estudantes e 14.50 euros para o público.

Sábado (26), às 19h30, no Castelo de Larochette

Jeska Onderwater: The circle of remembrance

A cantora holandesa Jeska Onderwater irá realizar o lançamento do novo álbum no Castelo de Larochette, com vista para as belas colinas do Luxemburgo. Jeska será acompanhada por Baltazar Molina na percussão, Pedro Pinto no baixo, Aisha Bove no violoncelo e Dhyan Kavita no piano. Os preços dos bilhetes variam entre os 25 e os 45 euros. As crianças até aos 5 anos têm entrada gratuita e as crianças entre os 8 e os 12 anos têm direito a um bilhete especial de 8 euros.

Domingo (27), às 15h, no Jardin de la Canopée, na Cidade do Luxemburgo

Yoga & Storytelling

Neste workshop de duas horas ao ar livre, a Sarah e o John combinam a narração de histórias, em inglês e luxemburguês, com posturas de ioga, no Jardin de la Canopée, na capital. Na segunda parte, os participantes vão colher ervas e flores do jardim para criar uma mandala coletiva. O acesso é gratuito, mas com um máximo de 15 participantes. A inscrição é obrigatória. Os participantes devem usar roupas confortáveis e levar o seu próprio tapete de ioga e garrafa de água.