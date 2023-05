Robert De Niro foi pai aos 79 anos

Cinema

O ator revelou esta semana que acabou "de ter um bebé".

O ator Robert De Niro foi pai pela sétima vez aos 79 anos.

Numa entrevista ao site ET Canada, publicada esta segunda-feira, De Niro, que já tinha seis filhos, com idades entre os 51 e os 11 anos, revelou que tinha acabado "de ter um bebé".

O tema da paternidade surgiu numa conversa a propósito do lançamento do seu novo filme 'About My Father' ('Sobre o Meu Pai'), com estreia prevista para junho.

À publicação canadiana o ator confessou que, na vida real, apesar de ser carinhoso com os filhos, não se considera um "pai fixe". "Não gosto de ter de impor a ordem e coisas do género. Mas [por vezes] não temos alternativa", disse, admitindo que ocasionalmente os filhos discordam de si, mas de forma respeitosa, havendo mais discussão com a filha de 11 anos, Helen.

Além desta e do mais novo rebento, cujo nome não revelou - também não é conhecida a identidade da mãe -, Robert De Niro é pai de Drena, de 51 anos, Raphael, de 46, Julian e Aaron, de 27, e Elliot, de 25. Alguns dos filhos do ator nasceram com recurso a barriga de aluguer ou de fertilização in vitro.