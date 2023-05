Receba as notícias mais importantes da semana no seu email

Media

A newsletter do Contacto oferece as notícias que marcam a atualidade e ainda uma seleção semanal dos melhores artigos e reportagens.

O Contacto reformulou o seu boletim diário, a par do novo site. A partir de agora os leitores recebem a newsletter Em cima da atualidade, uma seleção de notícias diárias no email às 18h, de segunda a sábado. Aos domingos às 11h há ainda O melhor da semana.

O novo serviço permite aos leitores o acesso às notícias que marcam o dia e a semana no seu email, numa newsletter mais personalizada e com a curadoria da redação do Contacto.

Ao domingo, às 11h, é a vez do boletim semanal com as melhores histórias dos últimos dias e uma seleção de notícias, artigos de fundo e reportagens para acompanhar com o brunch ou pequeno-almoço tardio.

Ainda não subscreveu a newsletter Contacto? Subscreva agora.