Prevê-se uma revolução que vai abanar o pacato Luxemburgo

Quando, há uns anos, as autoridades luxemburguesas decidiram abrir o programa de resgate de nacionalidade para os descendentes de migrantes luxemburgueses - que no séc. XIX partiram para os países do continente americano à procura de melhores condições de vida - dificilmente imaginariam o cenário que hoje se está a desenhar.

Os indicadores mostram que desde 2018, mais de 41.000 pessoas residentes nos Estados Unidos e no Brasil adquiriram a cidadania luxemburguesa. Segundo os últimos números cerca de 28 mil brasileiros obtiveram a cidadania luxemburguesa ao abrigo do processo de aquisição de cidadania por descenderem de antigos migrantes luxemburgueses que chegaram ao Brasil no século XIX. Cerca de um quarto já manifestaram a intenção de votar.

Mas o processo de votação não é simples. Para exercerem o seu direito de voto têm que enviar uma carta ao Luxemburgo solicitando o voto por correspondência. E já há centenas de cidadãos brasileiros a mobilizarem-se para enviar as cartas para pedir o voto por correspondência. E até há já quem pense em fazer campanha eleitoral para os candidatos às eleições luxemburguesas no Brasil. Preparam-se cartazes, autocolantes gigantes para colocar e nos carros e muito mais materiais de propaganda.

No centro do furacão está a candidata Roberta Züge dos Piratas. Até já um mote de campanha: “Les choses vont changer, Roberta est arrivé!”. E a candidata promete revolucionar a campanha eleitoral luxemburguesa. Esta sexta-feira realiza-se um churrasco em Kopstal para a apoiar. E as novidades da campanha não deverão ficar por aqui. Quem sabe não teremos um comício.

Mas há quem questione a possibilidade destes neo-luxemburgueses votarem para as legislativas do Grão-Ducado, por não viverem no Luxemburgo.

Na minha opinião têm todo o direito de votar, como qualquer outro cidadão luxemburguês.

A verdade é que se a candidata de origem brasileira, Roberta Züge for eleita muito vai mudar na Câmara de Deputados luxemburgueses. As sessões parlamentares são todas feitas em luxemburguês. Uma língua que está a aprender mas que a candidata dos Piratas, ainda, não domina. Por isso terá que ter acesso a um tradutor. Depois será uma voz dos migrantes lusófonos que chega ao parlamento com a vontade de mudar drasticamente o enquadramento da integração do país, criando uma verdadeira política de integração de quem chega ao país.

Um dos seus cavalos de batalha é mudar o processo de reconhecimento dos diplomas e de atribuição de autorizações para que quem chega do estrangeiro possa exercer profissões, no Luxemburgo. O grande problema verifica-se na saúde, um setor com falta de médicos. Apesar deste défice de profissionais que tanto prejudica o atendimento dos pacientes, o governo luxemburguês tem recusado autorizações a dezenas de médicos qualificados que vêm do estrangeiro para trabalhar nos hospitais luxemburgueses.

A revolução na política luxemburguesa já está a começar.