“Passages”. Um ‘ménage à trois’ de outro género

Desde a cena de abertura do filme que a personagem de Tomas assume uma espécie de ‘bullying’ sobre os outros atores. A personagem é tão surpreendente como não filtrado ou caprichoso.

“Inicialmente, esta personagem pareceu-me muito rude e difícil de justificar”, disse o ator Franz Rogowski a propósito das dificuldades que teve para entrar na pele de Tomas. “Por outro lado, é interessante interpretar alguém que não segue nenhum código de bom comportamento. Ele resume-se a estados muito simples: “Estou à procura, estou com dores, estou apaixonado”.

Esta personagem é apenas um dos elementos de “Passages”, a última hora de Ira Sachs, que trazem uma espécie de encanto à moda da Nouvelle Vague. Aliás, além da ação ter lugar em Paris, o filme está embebido de um charme intemporal tipicamente francês e de um triângulo amoroso que em francês se diz melhor: “ménage à trois”.

Curiosamente, é o nova-iorquino Ira Sachs que realiza e co-escreve “Passages”. O cineasta já demonstrou várias vezes que lhe agradam as confusões, uma boa guerra emocional, com gente atormentada pelo amor e pelos sentimentos. Era isso que fazia o charme de “Frankie”, o seu filme de 2019, rodado em Portugal, com Isabelle Huppert como protagonista.

O exercício efetuado nesse filme tem mais sucesso em “Passages”, que se pode resumir como a crónica de um casamento entre homens onde uma mulher semeia a desordem.

O oitavo filme de Ira Sachs começa com uma cena de uma filmagem. Tomas, realizador caprichoso e egocêntrico, irrita-se porque um ator não consegue descer as escadas como ele imagina.

Segue-se uma festa na qual Tomas acaba por trair Martin, o seu companheiro com quem vive há anos, com a jovem Agathe. E o filme sai então dos ‘sets’ de cinema para a intimidade dos quartos e para o coração de Tomas que balança entre os dois amantes.

As poucas cenas de sexo de “Passages” são belas, especialmente aquelas entre Martin e Tomas, onde a câmara se detém nos músculos das costas de Ben Whishaw. A direção artística é de uma estética detalhada onde cada cor, cada peça de tecido, parece ter sido meticulosamente escolhida. Regista-se um curioso contraste entre essa beleza e a extrema crueldade do que se passa entre as personagens, e talvez essa seja uma das vantagens desta obra.

Além disso, a grande qualidade de “Passages” é a interpretação e a alquimia que existe entre o trio de atores – à qual não se pode deixar de acrescentar Erwan Kepoa Falé.

Ira Sachs afirma que não ensaia antes de rodar, mas faz com que os atores passem muito tempo a experimentar. “Tudo isso faz parte de uma estratégia para fazer as pessoas sentirem-se mais confortáveis”, diz o realizador.

Sachs disse que queria fazer um filme voltado especificamente para os atores, para lhes dar um espaço aberto e honesto para fazerem “as suas coisas”. “Passages” é isso e muito mais. São três vidas, três corpos, com todos os seus desejos inerentes e confusos, em transição. Harmonia e felicidade podem ser os objetivos finais. Mas é chegar lá que é a essência da vida. E o filme de Ira Sachs pode ser definido como um retrato desse cáustico caminho, concentrado, engraçado e agressivamente erótico.