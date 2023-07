Parque Glacis começa a preparar-se para a Schueberfouer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A maior feira anual do Luxemburgo está quase a chegar - arranca a 23 de agosto e vai até 11 de setembro - e os preparativos já começaram, com a instalação de um painel alusivo ao tema.

Mas mais passos começam a ser dados este fim de semana. Numa primeira etapa, que arranca no sábado, metade do parque de estacionamento Glacis vai ser encerrado ao público para as estruturas começarem a ser montadas. A outra metade vai ser vedada aos carros mais tarde, no dia 6 de agosto.

Os primeiros sinais do regresso da Schueberfouer já são visíveis no Glacis. © Créditos: Gerry Huberty

Uma semana depois, no sábado, 12 de agosto, a Avenue de la Faïencerie vai ser fechada ao trânsito até 14 de setembro, entre a Allée Scheffer e a Boulevard de la Foire.

O último a fechar é o estacionamento Rond-point Schuman, que estará interdito de 23 de agosto a 12 de setembro, com exceção dos utilizadores com assinatura.

Previsões de interrupções de tráfego. © Créditos: Cidade de Luxemburgo

A partir de dia 23, a Schueberfouer vai estar aberta das 12h às 01h, todos os dias. Toda a informação pode ser consultada aqui, onde até há uma contagem decrescente para o evento. Faltam 25 dias.