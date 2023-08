Os Lusíadas contra a violência?

Share this with email

Há, no maior poema épico da língua portuguesa, a intenção de ir contra a violência. Na base de uma tal vontade, estiveram tanto modelos e linguagens da Antiguidade ou da mitologia clássica que o Renascimento sedimentou, como formas de amor ao próximo que a mensagem bíblica, porventura mediatizada pela interpretação de Erasmo, difundiu. Mas foi na história de Portugal e, mais concretamente, na viagem de Vasco da Gama que Luís de Camões encontrou os seus heróis e, através deles, se insurgiu contra a prática da violência.

A evocação de figuras e episódios amorosos constitui uma das formas de oposição à violência. A começar pela evocação de Inês de Castro, aquela “que depois de ser morta foi rainha” (Os Lusíadas, III, 118). Foi sobre ela que o Poeta escreveu alguns dos versos mais belos da língua portuguesa: “Estavas, linda Inês, posta em sossego, / De teus anos colhendo doce fruto, / Naquele engano da alma, ledo e cego, / Que a fortuna não deixa durar muito” (III, 120). Neste caso, o amor entre Pedro e Inês contrastava com a brutalidade de Afonso IV, que sabia matar “com fogo e ferro”, “vencendo a Maura resistência”, mas acabou por ser incapaz de mostrar clemência, poupando a vida a uma pobre inocente (III, 128).

O amor como recompensa – talvez o prémio supremo– de todo o acto de heroísmo, “pelo trabalho imenso que se chama virtude” (IX, 90), volta a surgir no conhecido episódio da Ilha dos Amores. Numa construção fabulosa, os “fortíssimos barões”, “gente navegante”, “argonautas” ou “fortes mancebos” do Gama foram recebidos, na “formosa ilha, alegre e deleitosa”, pelas “aquáticas donzelas”, também chamadas “Ninfas do Oceano” (IX, 22, 45, 54, 64, 66, 89).

O episódio de os “heróis esclarecidos”, “nesta ilha de Vénus recebidos” (IX, 95), contém dentro de si um discurso sobre as virtudes e a dignidade moral e política. É que uma vida virtuosa – que tem o amor por prémio ou recompensa – opunha-se aos vícios da cobiça, da ambição, “que indignamente / Tomais mil vezes”, e da “tirania infame e urgente” (IX, 93). Mais: qualquer abordagem das virtudes leva a uma discussão sobre os modelos da nobreza de sangue versus nobreza ganhada por merecimento, através de uma vida digna e honrosa: “Porque essas honras vãs, esse ouro puro, / Verdadeiro valor não dão à gente. / Melhor é merecê-los sem os ter, / Que possuí-los sem os merecer” (IX, 93).

Aliás, o mesmo discurso sobre as virtudes, em estreita relação com a acção, constitui-se em guia para o exercício justo do poder e em modo de equilibrar as honras e as riquezas. Assim, só através de uma vida virtuosa se poderão dar, na paz, leis justas, “iguais e constantes”, mais concretamente, sem nunca deixar que os grandes se apropriem do que pertence aos pequenos (IX, 94). Da mesma forma que, só através da prática das virtudes, os reinos poderão ser poderosos e todos ganharão mais sem nenhum perder – “Possuireis riquezas merecidas, / Com as honras que ilustram tanto as vidas” (IX, 94).

Na base do amor, da nudez e da sensualidade, que se encontram no Canto IX de Os Lusíadas, encontra-se uma reflexão sobre as virtudes, o poder, a honra, a nobreza e a recompensa pelos actos de heroísmo. A Ilha dos Amores é, pois, um episódio sério de Os Lusíadas que necessita de ser resgatado das interpretações que o reduzem a uma mera extravagância, mais ou menos erótica. A este respeito, não se esqueçam as advertências de Camões, no mesmo Canto, contra os “principais”, colocados em posições de poder e de conselho do rei, que, em lugar de zelarem pelo bem público, apenas demonstram amor próprio, egoísta, e vendiam adulação no Paço, esquecendo-se da “verdadeira e são doutrina” (IX, 27).

O mesmo se passava com os religiosos que queriam apenas mandar e enriquecer, praticando a tirania sob a máscara da justiça, esquecendo-se de praticar a caridade (IX, 28). As críticas são, ainda, extensivas às leis – e com elas aos letrados ou magistrados – que eram feitas favorecendo o rei, em detrimento do que era devido ao povo (IX, 28).

Há, ainda, que considerar, como chave do mesmo discurso sobre as virtudes, a crítica aos que, em lugar de agirem como deviam na prossecução de uma vida digna e honrada, apenas seguiam atrás dos seus apetites – “Vê, enfim, que ninguém ama o que deve, / Senão o que somente mal deseja” (IX, 29). Em face de todo este desgoverno terreno, que mais não é do que o resultado de vidas fora do caminho das virtudes, impunha-se juntar os ministros e conduzir os exércitos contra a “mal regida gente / Que lhe não fora obediente” (IX, 29).

Os últimos versos acabados de citar não são de interpretação fácil. Há neles traços de uma concepção agostiniana, ou seja, de uma vida terrena que é sempre o resultado de uma queda em pecado e em vício, a qual obriga à intervenção permanente de um poder disciplinador. Contudo, há também nos mesmos versos – em correspondência com o que se passa noutras estrofes – uma indicação de que a vida deveria ser conduzida por uma disciplina interior, um modo de autocontrolo guiado pela prática das virtudes e afastado dos perversos apetites. Se se seguir esta última interpretação, será possível argumentar que os ensinamentos da espiritualidade de Erasmo prevaleceram sobre as perspectivas mais sombrias de S. Agostinho, acerca da vida terrena.

Sem perder o fio à meada, os dois episódios acabados de referir – o do assassinato de Inês de Castro e o da Ilha dos Amores, respectivamente nos Cantos III e IX – parecem constituir modos de imaginar uma vida amorosa, guiada pelas virtudes. Mas haveria muitas outras passagens a acrescentar, como, por exemplo, quando, antes de o Velho do Restelo se insurgir contra a partida da armada do Gama, uma mulher se opôs à partida do esposo: “Qual em cabelo: – Ó doce e amado esposo, / Sem quem não quis Amor que viver possa, / Porque is aventurar ao mar iroso / Essa vida que é minha e não é vossa?” (IV, 91).

Todas essas passagens demonstram como Camões opunha o amor à violência. A defesa deste argumento afigura-se, à primeira vista um paradoxo, uma vez que contraria a interpretação mais literal de um poema épico que abre com a intenção expressa de cantar “As armas e os barões assinalados”, que partiram à descoberta de mares ignotos, envolvendo-se em guerras e acabaram por edificar um novo reino (I, 1).

Como se poderá, então, sustentar que um poema épico que pretende celebrar as armas, os heróis guerreiros e a conquista – não faltando nele apelos destinados a desafiar “a lei dos inimigos Sarracenos” (IX, 94) – se possa insurgir contra a violência? E, na realidade, é o que se verifica, talvez por influência das críticas à violência da conquista e da exploração colonial encontradas nas obras de Bartolomé de las Casas, desde meados do século XVI. Ou, especulando igualmente como hipótese, devido a uma intensificação, desde o Concílio de Trento, das obras de carácter confessional, publicadas em função da vida eclesiástica e cortesã, nas quais se multiplicavam os exercícios de autocontrolo das emoções e de domesticação da violência.

Os Lusíadas publicados em Lisboa, em 1572, incorporaram os valores de crítica e os modos de contenção potenciados por uma linguagem das virtudes, com origens clássicas, mas objecto de sucessivas apropriações cristãs. Desde o final do Canto I, será possível alinhar sucessivas denúncias das destruições e violências perpetradas pelo Gama e pelos que o acompanhavam. Foi o que aconteceu na Ilha de Moçambique, quando Baco desceu à terra e se fez valido do xeque ou regedor, para lhe falar dos portugueses que ali tinham aportado, em busca de um piloto, não passando de “gentes roubadoras”, pois já corria fama que tinham assaltado outras “nações na costa moradoras”, depois de terem ancorado com promessas e pactos de paz (I, 78).

E o mesmo “mouro” acrescentou, redobrando a intensidade da crítica: “Tenho destes Cristãos sanguinolentos, / Que quase todo o mar têm destruído / Com roubos, com incêndios violentos; / E trazem já de longe engano urdido / Contra nós; e que todos seus intentos / São para nos matarem e roubarem, / E mulheres e filhos cativarem” (I, 79). Não haverá nestes versos uma denúncia feroz não só aos roubos, à violência incendiária, mas também às formas de escravização? E como interpretar, a não ser no mesmo sentido de crítica e de denúncia, a referência à gente portuguesa que, após a vitória, destruía e matava, um autêntico massacre ou carnificina – “A povoação sem muro e sem defesa / esbombardeia, acende e desbarata” (I, 90)?

Mesmo admitindo, como faz o Poeta, que, após tanta violência, os portugueses voltavam para a sua armada com os despojos do saque, pois tinham quebrado a resistência, as relações com os potentados locais só poderiam prosseguir na base do ódio e dos enganos sucessivos (I, 93, 94). A começar pelo piloto que o regedor daquela ilha acabou por entregar ao Gama, para o conduzir nas águas do Índico. Da história desses enganos, se apercebeu logo o Gama ao prosseguir viagem. Ao entrar em Mombaça, em lugar de ver o povo baptizado, tal como o piloto lhe prometera, o que constatou foi que já ali se sabia que tipo de gente era a que ali aportava. Também ali Baco viera, tomando a forma de “outro Mouro” para tudo esclarecer. A dissimulação – bem contrária a todas as virtudes – era o que melhor caracterizava os portugueses, tal como dizia Baco encarnado pelo novo “Mouro”: “O recado que trazem é de amigos, / Mas debaixo o veneno vem coberto” (I, 105).

A recorrência das críticas e acusações aos portugueses, atribuídas a Baco e postas na boca de dois “mouros”, levaram à defesa do Gama, num discurso proferido frente ao rei de Melinde. Disse, então, o nobre capitão que “não somos roubadores que, passando / Pelas fracas cidades descuidadas, / A ferro e fogo as gentes vão matando, / Por roubar- lhes as fazendas cobiçadas” (I, 80). No fundo, o Gama queria que constasse que os portugueses, longe de serem uns meros piratas, que saqueavam e escravizavam, eram europeus que vinham em busca das terras apartadas da Índia, “grande e rica, por mandado / De um rei que temos, alto e sublimado” (I, 80).

Desta breve e lacunar incursão pela leitura de Os Lusíadas será possível retirar algumas conclusões. A primeira diz respeito à simples constatação de que existe uma vontade intencional do Poeta em se opor à violência. Na construção de tal perspectiva, será possível detectar o rasto deixado pelas obras e ideias de Erasmo e Las Casas. A segunda conclusão é que, lido desta maneira, o poema épico de Camões não restringe as suas críticas, reservas ou denúncias ao expansionismo imperial e colonial – como costuma ser apontado – às figuras do Velho do Restelo ou do Adamastor.

Uma terceira conclusão diz respeito ao facto de ser possível encontrar, nas referências de Camões à violência, um plano colado à vida prática e efectiva, relativamente a um outro que se afigura mais elevado e idealizado. Tal como o domínio dos factos ou da violência perpetrada se opusessem a uma ordem de valores que nunca se chega a concretizar, assim é difícil designar o que se entende pela ideologia imperial que se confronta com esses dois planos.

Uma última conclusão diz respeito à necessidade de se continuar a trazer para o espaço público a obra de Camões, Os Lusíadas e não só: as cartas, o teatro e, sobretudo, a lírica. O trabalho desenvolvido pelo Centro Interuniversitário de Estudos Camoneanos, dirigido por José Augusto Cardoso Bernardes, com as suas inúmeras e crescentes publicações, deverá guiar-nos nas nossas leituras de Camões e de outros poetas do seu tempo. Longe, bem longe, dos foguetórios comemorativos, dos discursos áulicos e de circunstância onde fica bem citar o Poeta e, sobretudo, sem qualquer intenção de animar o público, com programas enfadonhos, mais ou menos pedagógicos. É que nem este quer e pode ser animado à força, nem o Poeta e a sua obra merecem um tal tratamento. A grandeza de Camões e de toda a sua obra merecem leitura atenta e são fonte de inspiração inesgotável. Só isso, que já não é pouco.