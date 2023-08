"Os Anos" de Annie Ernaux: para além da autoficção

Share this with email

A autoficção pode ser um género em que um escritor se imagina a si próprio como a personagem principal, reconstituindo as suas memórias da maneira o mais fidedigna possível. Mas também pode ser definida, simplesmente, como uma autobiografia misturada com um trabalho de ficção. Serge Dubrovsky cunhou o termo, em 1977, para designar uma das suas novelas, embora existam novelas autobiográficas muito anteriores. No seu afã classificatório, alguns críticos e leitores arrumam a escrita de Annie Ernaux nessa mesma categoria. Tenho sérias dúvidas acerca da força explicativa de uma operação de categorização imposta a uma escritora que parece saber bem como vigiar o principal instrumento do seu ofício – a própria escrita –, sem nunca se deixar submeter a uma operação desse tipo.

Os Anos (edição francesa original, 2008) é um dos livros mais conhecidos da antiga professora de liceu, que ganhou o Nobel da Literatura em 2022. Li a tradução portuguesa de Maria Etelvina Santos, publicada pela Livros do Brasil, que respeita bem a escrita límpida do original. Pode até dizer-se, como elogio, que a tradução não se sente. Por diversas vezes, a autora clarifica a sua intenção de procurar expor múltiplas imagens de si própria. Ao mesmo tempo, traça o movimento de uma geração e conta a história daquilo que mudou socialmente – “neste caso, ela só olhará para si própria para aí reencontrar o mundo” (pp. 144 e 194).

Para articular pontos de vista individuais com grandes quadros relativos a processos e configurações sociais, Ernaux explora duas grandes dimensões. Por um lado, a da sua memória, como se esta pudesse funcionar como uma porta de entrada para um trabalho de reconstituição da memória colectiva. Por outro lado, declara que – frente à violência individual ou colectiva, à guerra, ao sofrimento, à pobreza, ao quotidiano sórdido, claustrofóbico e rotineiro – será necessário impor a libertação, a visão crítica e a recuperação do desejo. Mesmo que, para a emancipação acontecer, seja necessário pagar o preço da solidão, do abandono, da instabilidade, sem esquecer uma espécie de retorno saudosista ao mundo que nós perdemos.

Ernaux inspira-se tanto em Proust, quando procura reconstituir os mundos em que viveu, tentando perceber as diversas camadas temporais que se sobrepõem numa existência individual ou colectiva; como também a Céline, no seu confronto permanente com a violência, com o prazer sexual e com as mais diversas formas de sofrimento. Porém, desloca o olhar descritivo e minucioso, baseado no elitismo de Proust, para analisar como é que uma filha de camponeses se transformou numa suburbana pequeno-burguesa. Por sua vez, depura o horror da violência colectiva e sexual, à maneira de Céline, para tentar encontrar os seus vestígios à escala da sua existência e da sua família.

Ao substituir um tipo de categorização por outras perspectivas de leitura, importa não perder de vista alguns dos principais aspectos que a narrativa comporta. Um deles, como já foi sublinhado, é constituído pela passagem de um meio rural e provinciano para um mundo urbano ou, melhor, suburbano. A educação e o professorado foram os instrumentos sociais que permitiram à personagem central realizar essa passagem – do mundo imemorial da pobreza e da subalimentação, para o mundo dos supermercados, das grandes superfícies e do consumo infinito.

Numa primeira fase, a entrada numa sociedade do mercado e da afluência foi acompanhada pelo desenvolvimento de um Estado social, de direitos e caixa de previdência. Enquanto, numa segunda fase, que se projecta nas gerações dos filhos da autora, nascida em 1940, se trata de um mundo moldado pela informática e o digital; mas também pela instabilidade e precariedade laboral.

Outro aspecto que o livro narra, tal como se se tratasse de uma inevitável dinâmica social, diz respeito à passagem de um mundo das regras formado pela família, pela Igreja Católica e pela escola disciplinar, para um outro onde se multiplicaram os divórcios, se anulou a religião e se assistiu à explosão das mais diversas pulsões sexuais. É, aliás, nesta passagem que se encontra mais bem representada a força da coerção, necessariamente violenta, sobre os corpos, que poderia assumir a forma da reguada na escola, da repressão sobre todo o tipo de pulsão sexual, ou da formação quase inconsciente de uma família pequeno-burguesa, capaz de anular o espaço necessário para a emergência da individualidade da própria autora.

Bem feitas as contas, foi esta última forma de anulação – a não existência de um quarto próprio e de um tempo só seu para escrever, o tal A Room of One’s Own de que falara Virginia Woolf – que mais marcou a vida e o modo da autora se autorrepresentar. Pese o facto de que, na descrição da sua libertação – com uma forte carga sexual, em que os namorados não são mais do que amantes competentes, uma espécie de técnicos do sexo –, existe um retorno adolescente à descoberta do corpo, através da masturbação, a par da exploração de todo o género de pulsões, que vão do desejo à flor da pele, ao direito à imaginação que se concretiza na escrita.

Um outro aspecto do livro consiste numa série de processos em que se passa de uma guerra externa a uma guerra interna. O primeiro corresponde à Segunda Guerra, cuja memória remonta à infância da autora. A ela surge associado tanto o papel dos resistentes, como dos colaboracionistas. Desde então foi reconhecido e manteve-se, durante décadas, a figura de De Gaulle, na vida política da França. Ao fundo, lá nos confins da memória, acabou também por ficar o Holocausto, a ocupação nazi e os que desapareceram nos campos de concentração. Mas a memória de todos esses acontecimentos acabou por ir encolhendo.

O segundo processo veio com a Guerra da Argélia. Uma guerra que também ocorreu lá longe, em contraste com a repressão dos que se bateram em Paris pela libertação dos povos coloniais. Quantos foram os afogados no massacre do Sena, no dia 17 de Outubro de 1961? Esta parece ser a primeira grande manifestação de uma guerra interna que, depois, passou a ser protagonizada por cidadãos franceses contra os cidadãos de segunda, os denominados árabes e imigrantes dos bairros de lata ou bidonvilles.

De todos os acontecimentos a que assistiu e em que mais se envolveu, embora com a distância imposta porque já não era uma estudante, o mais marcante foi a revolta estudantil de Maio de 1968. A explosão de liberdade então vivida implicou a criação de novas possibilidades para construir formas de vida mais em correspondência com a imaginação e o desejo sexual, logo, menos coartadas pela repressão que acompanhou a imposição de normas e convenções. Esta explosão libertária só contrastou, no entender da autora, com a desilusão sentida frente à atitude negociadora do Partido Comunista e dos sindicatos, com os poderes instalados e De Gaulle (p. 84).

A partir de então, existem muitos outros momentos de afastamento interior da autora, em relação à sociedade onde vive. Tais momentos, poder-se-iam também definir como atitudes a contracorrente – de Mitterrand a Chirac ou a Sarkozy, da expansão sem limites do mercado e da mercantilização de práticas e objectos até à difusão da internet e dos telefones móveis, sem esquecer a emergência de um mundo de “peritos” ou especialistas.

Porém, a evolução mais criticada por Ernaux – pelo facto de não representar nenhum tipo de progresso, nem de respeito pelas ideias da Revolução – consiste no enquistamento nos “velhos valores”, para, a partir deles, se ensaiarem formas de identificação das comunidades e se traçarem linhas divisórias entre “nós” e “eles”, entre “franceses” e “os outros”, a começar pelos chamados árabes. Foi, aliás, desta forma que ganhou corpo um racismo difuso.

Algumas conclusões se podem retirar desta breve análise de Os Anos. A primeira é a de que este livro, de uma escrita límpida que dispensa artifícios de estilo, tem tanto de individual ou autobiográfico, como de colectivo. A alusão, por duas vezes, à obra e figura do sociólogo Pierre Bourdieu – ao lado da de outros historiadores e filósofos, como Foucault ou Sartre – sugere que a autora incorporou, para além dos modos de conhecimento do mundo colheu no ensaio, na história e nas ciências sociais.

A narrativa de um percurso biográfico em função das suas relações com configurações sociais mais vastas define todo um programa, destinado a minar a ilusão biográfica, que seria caro a Bourdieu. O mesmo se diga dessa espécie de método expositivo a que Ernaux recorre. Com base numa série de fotografias que contrastam entre si, representa-se uma trajectória de vida, suficientemente, descontínua, mas que se mostra também contrária à criação de uma ilusão biográfica coerente.

Uma segunda conclusão também se cruza com algumas ideias de Bourdieu. Desta feita, não para as adoptar, mas para as pôr em causa. Refiro-me à passagem de uma filha de camponeses – herdeira das tradições do mundo rural, representadas pela fome e miséria, mas também pelas conversas à volta da mesa, pelo apego à terra e pela evocação das memórias da Segunda Guerra Mundial – para uma mulher independente, divorciada, mãe de dois filhos e com uma carreira de professora de liceu, cuja vida decorre na periferia de uma grande cidade. Pelo menos no caso de Ernaux, o sistema educativo, longe de ter sido meramente reprodutivo – como sugeriu Bourdieu –, fez com que o elevador social funcionasse. Vieram, então, as férias e o lazer, sem esquecer que foi durante uma dessas férias, em Espanha, que teve lugar um episódio que levou Ernaux a reconquistar o domínio sobre o seu corpo, a começar pelo desejo de se masturbar.

Uma última conclusão é mais difícil de formular. Diz respeito à luta contra os diferentes modos de poder simbólico que pesaram sobre a vida de Ernaux. Para abreviar e, sobretudo, enquanto formas impensadas de coagir, eles são exercícios de violência, potencialmente, contrários à liberdade de um grupo, de um indivíduo, de uma mulher ou de um corpo. É na luta contra tais formas de violência – que podem, ou não, ter contornos físicos, como sucedeu com a repressão sobre a sexualidade, vivida num arco temporal que para Ernaux foi da adolescência ao divórcio, passando por um casamento que respeitou todas as convenções pequeno-burguesas – que se encontra o principal sentido deste livro.

Ernaux não se encontrou sozinha na luta por se tornar uma mulher emancipada. No seu entender, quando os desejos do Estado e do mercado, sob a forma de bancos e de hipotecas imobiliárias, se começaram a abater sobre as famílias, as mulheres começaram a imaginar outras formas de vida. Os divórcios multiplicaram-se, os filmes eróticos e a lingerie não foram suficientes para aguentar as relações e prolongar a vida das famílias. As mulheres passaram a comparar as suas vidas monótonas às dos celibatários e dos divorciados ou a invejar as jovens que partiam de comboio à descoberta do mundo e de novas aventuras. Sempre no entender de Ernaux, começaram, então, por testar a sua capacidade de viver sem marido indo ao cinema sozinhas. Depois, vieram as férias com as amigas. E, mesmo ao preço de alguma angústia, passaram a oscilar “entre o desejo e o medo de largar tudo” (p. 111).

Pouco importa que, depois dos divórcios em número crescente, tivessem vindo a solidão, o ciúme, quando o amante mais novo as trocava por outra, e a nostalgia desse mundo perdido em que as famílias se mantinham, província fora, à volta da mesa. No caso de Ernaux, a reconquista da liberdade – bem simbolizada na possibilidade adolescente de retomar a masturbação a sós – foi o que lhe permitiu fazer a diferença e conseguir escrever. Este é o modo de distinção e de autocontrolo de Annie Ernaux, no quadro de uma vida cuja narrativa nunca pretende fugir nem ser classificada como mais do que banal.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)