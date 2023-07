"Oppenheimer". Contagem decrescente

Christopher Nolan sobe, com "Oppenheimer", mais um degrau no Olimpo da Sétima Arte. © Créditos: DR

"Oppenheimer" é, antes de mais nada, um típico filme biográfico sobre o seu protagonista. Mas é também um thriller de guerra em modo contrarrelógio. Além de ser um drama de tribunal em forma de caça às bruxas contra o comunismo. E é, por fim, um filme de Christopher Nolan, ou seja, uma obra em que o tempo é ou a personagem principal ou o fio condutor.

O toque do realizador pode ver-se na construção de um argumento em que até o menor diálogo é tratado como um épico momento equivalente a mil batalhas (apoiado pela música zimmeriana de Ludwig Göransson). O enredo e a ambiguidade ética servem para manter uma constante tensão durante as três horas que dura o filme, substituindo os momentos de ação dos últimos filmes de Nolan.

A assinatura do realizador também está presente no papel quase insignificante a que relega as personagens femininas, embora, em defesa de Nolan, a realidade histórica impõe-se e o papel das mulheres na sociedade dos anos 40 não era propriamente o mesmo que hoje em dia. Emily Blunt e Florence Pugh podiam ter mais presença e importância na narrativa se os criadores de “Oppenheimer” a isso se propusessem, até porque ambas fazem mais do que aquilo que lhes é pedido.

Mas se em “Tenet”, “Dunkirk” ou mesmo em “Interestellar”, Nolan propunha heróis que sacrificam a vida pelo amor e pelo futuro da Humanidade, integrando um certo otimista e esperança no futuro, “Oppenheimer” escolhe o caminho oposto. As vidas sacrificadas pelo “bem comum” são inocentes, e nem sequer fica claro se o genocídio evitará um destino sombrio para os sobreviventes e para os bons da fita.

O próprio J. Robert Oppenheimer confessou que ao ver a capacidade aniquiladora daquilo que construiu recordou o sagrado texto hindu Bhagavad-gītā: “Agora eu tornei-me a morte, o destruidor de mundos”. Essa frase é repetida no filme pelo menos duas vezes, mas o que se ouve no momento de anunciar o primeiro impacto atómico em Hiroshima, pela voz da personagem interpretada por Matt Damon, é (em tradução portuguesa à moda de Curral de Moinas): “Ca puta de estouro!”.

O crescente pessimismo do protagonista, interpretado por Cillian Murphy, que recupera os olhares vagos (e sexis, diz a Maria Rita) de Thomas Shelby em “Peaky Blinders”, contrasta com a sede de poder dos fantoches do governo, do próprio presidente Truman ou de Lewis Strauss.

O fardo que marca para sempre a vida de Oppenheimer não é apenas ficar famoso como o “pai da bomba atómica”, mas também por ser o único entre família, colegas ou superiores que parece ter dúvidas sobre as suas ações.

Christopher Nolan sobe, com “Oppenheimer”, mais um degrau no Olimpo da Sétima Arte. O filme tem a sobriedade e a rapidez de uma bomba-relógio, apesar de durar três horas. Mas durante esse tempo todo entramos em contagem decrescente e stress total, apesar de já sabermos como acaba a história.

Desde o primeiro minuto, a experiência física e sensorial é brutal. Basta uma conversa para a tensão subir para níveis estratosféricos. O uso do som e a banda sonora contribuem para o efeito procurado.

“Oppenheimer” chega às salas entre missões impossíveis, um arqueólogo aventureiro chamado Indiana e bonecos vestidos de cor-de-rosa barbie, mas vai certamente ser a consagração do projeto mais ambicioso da carreira de Nolan que – imagine-se – nem sequer se contentou com a explosão de uma bomba atómica feita por computador e quis filmar uma verdadeira explosão, com estrondo e tudo.