O mundo precisa de heróis

Fui ver ‘Oppenheimer’, um dos dois filmes-sensação deste verão de 2023 (o outro é ‘Barbie’, que ainda não vi). Não sou particularmente fã do cinema de Christopher Nolan – e se por um lado apreciei o que o realizador fez com ‘Batman’, ‘Inception: A Origem’ ou ‘Memento’, por outro não gostei nada de ‘Dunkerk’, ‘Interstellar’ ou ‘O Homem de Ferro’. Então na noite em que fui a Limpertsberg ver a nova saga de Nolan ao cinema Utopia ia sem expetativas nem preconceitos. E não gostei nada.

Sabia à partida que havia dois pressupostos que podiam fazer de ‘Oppenheimer’ um grande filme: o ator principal, porque Cillian Murphy é sempre tremendo, e o enredo. A história da criação da bomba atómica, um dos maiores desastres que a humanidade produziu, e do homem que a inventou, é uma narrativa arriscada mas com um potencial enorme. E a sensação que fiquei é que Nolan falhou redondamente.

As coisas até começaram bem, com a obra a mostrar o fascínio pelo espaço e pelas partículas, pela energia e a correlação de forças que tornam o universo infinito e, em grande medida, incompreensível. A partir daí, começam-se a contar duas histórias em paralelo: a de como o físico J. Robert Oppenheimer conseguiu produzir a arma que poria fim à II Guerra Mundial, e a do processo de perseguição e caça às bruxas a que o cientista foi sujeito anos depois de Hiroshima e Nagasaqi.

Esse é o primeiro problema da obra: ‘Oppenheimer’ não é um filme, são dois. É por isso que dura três horas, aliás. Mas aquilo que realmente me chateou no filme foi a forma como ele condiciona e orienta o espectador. Nolan explora a ambiguidade da personagem, tenta-nos fazer todos compreender que a bomba atómica era uma inevitabilidade e que se não fossem os bons (os americanos) a usá-la seriam os maus (alemães ou japoneses) a acederem a essa perigosa tecnologia. No fim, ainda consegue retratar Oppenheimer como vítima, alguém perseguido injustamente pelos seus pares.

Fiquei com a sensação de estar a assistir a um filme de propaganda. E dei por mim a pensar que o timing de lançamento de ‘Oppenheimer’ foi tudo menos inocente – não houvesse uma nova Guerra Fria a estabelecer-ser na Europa. Mas há outra coisa que esta longuíssima metragem faz e me irrita solenemente – a desculpabilização do anti-herói. E essa é uma perigosa tendência que se estabeleceu este século no cinema e nas séries de televisão.

Os protagonistas do audiovisual deixaram de ser as pessoas bondosas ou generosas. São antes os problemáticos, os ambíguos, e a televisão e o cinema estão hoje constantemente a colocar-nos numa situação arriscada: a de simpatizar e compreender as mais intoleráveis das personagens. Aconteceu isso com ‘Joker’, lembram-se, ou com séries como ‘Hannibal’ ou ‘Dexter’. Explora-se a complexidade de tipos francamente maus e tenta-se entender-lhes as falhas. Os novos heróis, bem vistas as coisas, são os anti-heróis.

Acho isto perigoso, porque o cinema é a montra do pensamento de uma época. E acho que o que acontece na tela acontece também no mundo. Quando era miúdo, cresci a ouvir Ghandi e Mandela. Hoje, o espaço público que esses líderes heróicos ocuparam foi substituído por anti-heróis como Trump ou Orban ou Bolsonaro. Então não me queiram fazer acreditar que o pai da bomba atómica foi um tipo mesmo porreiro, um herói incompreendido. Esse foi Ernest Toussaint, um boxeur luxemburguês que participou nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, entrou para a resistência quando a Alemanha invadiu o Grão-Ducado e acabou fuzilado pelos nazis há 80 anos. Já agora: a sua história daria um ótimo filme de Nolan.