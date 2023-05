Nove ideias para celebrar o Dia da Europa

Feriado

Damos-lhe várias sugestões para assinalar o dia que marca o nascimento da UE.

Desde 2019, o Dia da Europa, a 9 de maio, é feriado no Luxemburgo, o primeiro e único país a comemorar o nascimento da União Europeia (UE) desta forma. Para os habitantes e trabalhadores do Grão-Ducado, isto significa um dia de folga extra. Para marcar a ocasião, são organizados muitos eventos em todo o país, relacionados ou não com a UE. Eis algumas ideias para celebrá-lo.

1) Festa do Dia da Europa 2023 em Kirchberg

Haverá melhor lugar para festejar que a Place de l'Europe? Na praça entre o "Héichhaus" e a Filarmónica, o Dia da Europa será celebrado a rigor. Das 12h às 18h, haverá concertos, rulotes de comida e uma "aldeia europeia" com várias bancas. Haverá também um espaço para as crianças.

A partir das 14h, terá lugar a cerimónia oficial com os discursos da burgomestre da capital Lydie Polfer, do presidente da Câmara dos Deputados Fernand Etgen, do primeiro-ministro Xavier Bettel, do vice-presidente do Parlamento Europeu Marc Angel e do Comissário Europeu Nicolas Schmit. O bolo de aniversário da UE será cortado pelo Grão-Duque Henri.

A festa terminará com um concerto da banda indie-pop TUYS, a partir das 17h15. Os visitantes podem chegar facilmente ao local de tram (Philharmonie/Mudam).

O programa completo está disponível aqui.

2) Cultura e amizade entre cidades em Grevenmacher

Para assinalar o Dia da Europa, Grevenmacher estende a mão aos seus vizinhos. Numa cerimónia transfronteiriça, o burgomestre Léon Gloden dará as boas-vindas ao autarca de Trier, Wolfram Leibe, e o ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, também estará presente. A partir das 14h, está previsto um programa cultural na praça do mercado de Grevenmacher, que irá realçar as particularidades das duas cidades da Moselle. Haverá atuações de músicos e coros locais e palestras.

3) Nos bastidores do Tribunal de Justiça da UE

As torres douradas do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em Kirchberg, são provavelmente familiares para a maioria das pessoas. Mas poucos viram o interior dos edifícios.

Os interessados podem mudar isso esta terça-feira. Uma vez mais, este ano, o TJUE convida os visitantes a conhecer os bastidores para saber mais sobre a história, os edifícios e o funcionamento do tribunal. O dia de portas abertas da instituição decorrerá entre as 14h e as 18h.

4) Abertura do "Jardim do Multilinguismo" em Kirchberg

Mesmo a tempo do Dia da Europa, será inaugurado às 14h, no bairro europeu de Kirchberg, um novo parque inteiramente dedicado ao multilinguismo e às 24 línguas oficiais da UE. Os primeiros 500 visitantes serão brindados com um gelado oferecido pelo Fundo Kirchberg.

O parque situa-se no sopé das torres douradas e a entrada faz-se pela rua Charles-Léon Hammes.

5) Portas abertas na casa de Robert Schuman

Robert Schuman é considerado o pai da União Europeia. Nasceu a 29 de junho de 1886, em Clausen. Lutou ao lado da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e foi capturado e preso pelos nazis. Mais tarde, foi, entre outras coisas, ministro francês dos Negócios Estrangeiros.

Juntamente com o francês Jean Monnet, foi o pai do Plano Schuman, apresentado em 9 de maio de 1950. Este plano é tido como a base para a criação da União Europeia, sendo o dia 9 de maio considerado a data do seu nascimento.

Na segunda-feira, a casa onde nasceu Robert Schuman em Clausen (4, rue Jules Wilhelm) estará aberta ao público entre as 16h e as 18h. Entre outras coisas, há uma exposição sobre o discurso de Schuman a 9 de maio de 1950.

6) Festa da Água em Wiltz

Em Wiltz, tudo gira em torno do tema da água. No centro de lazer Kaul, entre as 10h e as 17h, bancas com informação e workshops permitirão a miúdos e graúdos aprender sobre animais aquáticos, água potável, pressão da água, etc.

Uma degustação de água potável, uma visita à estação de tratamento de águas residuais e a famosa corrida de jangadas fazem também parte do programa.

A entrada é livre e haverá um autocarro a circular por Wiltz à disposição dos visitantes. Recomenda-se a utilização de transportes públicos.

7) Multiculturalismo em Bertrange

O pequeno Luxemburgo é um grande país de imigração. Em nenhum outro país europeu a percentagem de pessoas nascidas noutro país é mais elevada do que no Luxemburgo. O município de Bertrange aproveita o Dia da Europa para celebrar esta multiculturalidade. A festa no Centro Atert começa pouco antes do meio-dia e prolonga-se até ao fim da tarde.

Vários grupos de música e dança atuarão durante o dia, como um grupo de flamenco por volta das 13h e um grupo folclórico ucraniano às 14h. A descoberta de outras culturas também passa pela gastronomia. Os visitantes podem viajar à volta do mundo através das bancas com diferentes especialidades, incluindo uma gerida por um grupo coreano de kimchi.

Os organizadores deram especial atenção à animação para crianças. Pais e avós também se podem divertir: aqueles que se inscreverem atempadamente poderão participar na visita guiada organizada pela Geschichtsfrënn Bartreng.

8) Encontro de carros clássicos em Leudelange

Na terça-feira, um grande número de automóveis e motociclos históricos vai fazer-se à estrada em Leudelange. Lët's Rides é o nome do encontro de veículos clássicos que se realizará no Dia da Europa. Qualquer viatura construída em 1996 ou antes pode ser exposta. Por definição, um carro deve ter 30 anos para ser considerado um clássico.

9) Festa da Cultura em Schifflange

Bertrange não é a única cidade a aproveitar o Dia da Europa para celebrar o multiculturalismo. Também em Schifflange, a edição de 2023 da Festa das Culturas, que se realiza esta terça-feira, gira em torno da diversidade.

Entre as 10h15 e as 19h, a praça da comuna será transformada num ponto de encontro de diferentes culturas. Da música italiana ao fado português, passando pela percussão africana, haverá algo para todos. A entrada é livre.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)