Música, tours e workshops para os mais pequenos neste fim de semana

Ainda não tem planos para este fim de semana? Aproveite as sugestões do Contacto, onde se incluem concertos, tours e visitas ao Museu da Cidade de Luxemburgo.

Sexta-feira, 4 de agosto, das 12h30 às 13h30, no Parque Villa Vauban, Ville-Haute, Luxemburgo

Concertos à Hora do Almoço

Os “Concertos à Hora do Almoço” estão de regresso ao pequeno Grão-Ducado. Sendo já uma tradição dos eventos gratuitos oferecidos pela capital, esta iniciativa proporciona experiências incríveis aos amantes de música clássica.

Os “Concertos à Hora do Almoço” decorrem em algumas sextas-feiras e contemplam um reportório diversificado. Esta semana, no dia 4 de agosto, é a vez de a Orquestra de Verão subir ao palco do Parque Villa Vauban, no centro da Cidade do Luxemburgo. O evento é gratuito e não requer agendamento.

Sexta-feira, 4 de agosto, às 14h00, no Museu da Cidade de Luxemburgo, Capital

Luxemburgo na Idade Média

A pensar nos mais pequenos, a comuna da capital apresenta a iniciativa “Luxemburgo na Idade Média”. Reserve um espaço na sua agenda e, na sexta-feira, leve os miúdos até ao Museu da Cidade de Luxemburgo para, juntos, descobrirem a Idade Média.

Com a ajuda dos modelos, documentos e outros objetos arqueológicos da exposição permanente, pode ’viajar’ até ao século X e ver como a cidade mudou. O evento desta semana é narrado em francês e é gratuito.

Sexta-feira, dia 4 de agosto, das 14h às 16h, Place Guillaume II, Cidade do Luxemburgo

Tour Principais Vistas da Cidade

Aproveite o verão e seja um turista na cidade em que vive. Aproveite o tour das “Principais vistas da Cidade”, agendado para esta sexta-feira, e deixe-se maravilhar com as incríveis vistas panorâmicas da Cidade Luxemburgo.

A proposta é fazer um passeio a pé, durante duas horas, passando pela Chemin de la Corniche, também conhecida como a “varanda mais bonita da Europa”, entre outros pontos emblemáticos da capital. O bilhete custa 15 euros para adultos, 12 para estudantes e idosos e as crianças dos 4 aos 12 anos pagam 7,50 euros. Para os menores de 4 anos o tour é gratuito.

Sábado, dia 5 de agosto, às 14h00, Museu da Cidade de Luxemburgo, Capital

Oficina das flores

Mais um evento destinado aos mais pequenos. Se precisa de ideias para ocupar os mais pequenos nas férias de verão, porque não aproveitar uma oficina de flores?

Integrada na iniciativa ’Férias no Museu’, dinamizada pela comuna da capital, esta oficina pretende explorar a criatividade das crianças através do manuseamento de flores secas e dos bordados.

O evento é adequado para crianças a partir dos 8 anos e, o desta semana, será narrado em inglês. Em julho houve uma sessão em francês e está prevista mais uma em setembro, desta vez em luxemburguês.

Sábado, dia 5 de agosto, às 19h, e domingo, dia 6, às 16h, Forum Geesseknäppchen, Hollerich, Cidade do Luxemburgo

Luxicals favoritos

Está a aproximar-se um fim de semana musical. Luxicals asbl planeou dois eventos que prometem conquistar miúdos e graúdos. Com lugar marcado no Forum Geesseknäppchen, estes concertos vão levá-lo de volta às memórias de infância, recheadas de músicas de filmes da Disney. Nas sessões de sábado e de domingo poderá ouvir a banda sonora de filmes como Les Miserables, High School Musical, Wicked, entre outros.

O bilhete para adultos custa 10 euros e as crianças pagam 5 euros. Pode comprar os bilhetes por e-mail –info.luxicals@gmail.com – ou no site sing.lu.