A cantora irlandesa tornou-se mundialmente famosa com o tema 'Nothing Compares 2 U'

Morreu a cantora Sinéad O’Connor. A notícia da morte da artista irlandesa de 56 anos foi avançada pelo jornal Irish Times.

A cantora, cuja causa da morte não foi revelada, tornou-se mundialmente famosa com a canção 'Nothing Compares 2 U', tema escrito por Pince e que foi distinguido com o prémio de World Single dos Billboard Music Awards. E a cabeça rapada - pouco usual nas artistas pop da altura - tornou-se na sua imagem de marca.

Além da música, Sinéad O'Connor também era conhecida pelas suas fortes opiniões sobre temas fraturantes relacionados com a religião, o sexo, o feminismo ou a guerra, e por atitudes polémicas. Durante uma participação no talk show "Saturday Night Live", em 1992, no auge da sua carreira, a artista irlandesa rasgou uma foto do Papa João Paulo II, como recorda a agência Reuters.

Em 2018, Sinéad O'Connor converteu-se ao Islão, mudando o seu nome para Shuhada'.

Nos últimos anos, a vida da cantora, que era mãe de quatro filhos, foi marcada pela instabilidade. Há um ano, o seu filho mais novo, Shane Lunny, de 17 anos, foi encontrado morto.

No ano anterior, 2021, a cantora tinha publicado o livro de memórias "Rememberings", e, em 2022, foi feito um filme sobre a sua vida, intitulado "Nothing Compares" e realizado por Kathryn Ferguson.

Sinead O'Connor no Atelier em 2012. © Créditos: Marc Wilwert

A cantora passou pelo Luxemburgo em 2012, para um concerto no Atelier.