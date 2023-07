“Mission: Impossible”. Cruise e a missão impossível de salvar os cinemas

Share this with email

Depois de lançar, como quem não quer a coisa, uma sequência de um filme com quase quarenta anos e fazer dela um fenómeno que ultrapassou mil milhões de dólares de bilheteira, Tom Cruise não nos deixa respirar. Um ano depois de “Top Gun Maverick” atira-nos para os ecrãs a nova tirada “Mission: Impossible”.

Quando “Top Gun Maverick” chegou às salas, Spielberg disse que Cruise estava a salvar o cinema. O ator também acha: durante a pandemia recusou-se a interromper as rodagens porque não queria que o filme se atrasasse. Não me pronunciarei sobre o papel de salvador dos cinemas de Cruise, mas que eu e ele estamos do mesmo lado das barricadas, isso estamos. Talvez eu veja a missão protetora das salas com menos filosofia do que o ator mais bem pago de Hollywood, mas junto-me a ele na esperança de que o cinema, tal como o conhecemos, não morra e que as salas continuem abertas e a passar bons filmes por muitos e longos anos.

Mas voltemos a “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”.

Este novo capítulo da saga não foge do poder de liderança de Tom Cruise. Por mais exagerado que pareça dizer isto, não há ninguém como ele. Aos 61 anos, ele voa, desafia a gravidade e aumenta a adrenalina a 200%. E faz tudo isto com um sorriso no rosto.

Tom Cruise é uma estrela maior da indústria do cinema e sabe que, para o bem ou para o mal, morrerá a tentar manter o cinema vivo: salas cheias, pipoca a rodos e o público na ponta da cadeira, sem fôlego e atordoado.

Na sua interessante idade (é o adjetivo que me ocorre para dizer 61 anos), Cruise é quem dá espírito ao filme, mas também é ele que vai dar carne e osso às cenas mais difíceis, apostando num mínimo de efeitos especiais. Assim, temos Ethan Hunt, a personagem interpretada por Cruise, ao volante de um FIAT amarelo com muitos cavalos, a atirar-se de um penhasco com a sua mota e, às portas da morte na sequência de um trajeto de comboio,

Com uma filmografia de décadas, é espantoso descobrir que Tom parece estar no seu melhor e mais confortável como Ethan Hunt – o carismático agente desonesto que usa máscara, descloca-se sempre a alta velocidade, dobrando-se como a própria personificação de Cruises de um verdadeiro viciado em adrenalina.

“Dead Reckoning” apresenta Tom Cruise e o seu alegre bando de bandidos do FMI numa perseguição ao redor do mundo em busca uma chave indescritível – uma chave que desvenda o segredo e o poder de uma Inteligência artificial. Sim, é verdade, Tom Cruise enfrenta uma espécie de ChatGPT. Com a sétima parte da franquia “Mission: Impossible”, o realizador McQuarrie assina sequências neste filme que parecem mais vindas dos filmes anteriores (o prólogo de abertura com o submarino). O realizador acredita em close-ups e ângulos estranhos como se estivesse a tirar fotos com um telemóvel.

O filme parece diferente, parece que já o vimos em qualquer parte, familiar, mas “Dead Reckoning” é um comboio sem travões, desgovernado, e cada cena é uma carruagem de emoções misteriosas e uma dose de adrenalina que faz bater o coração. Cada minuto é eletrizante, estrondoso em som e imagens. Por isso, este fogo de artifício deve ser visto no maior ecrã possível, para render homenagem ao cinema tradicional que Cruise tanto quer proteger.

Por mais que repita o nome de Tom Cruise, é difícil esquecer o extraordinário conjunto de atores reunido neste filme, que foi rodado simultaneamente com “Dead Reckoning Part Two”. Os dois filmes, que narrativamente se seguem, apresentam em grande parte o mesmo elenco dentro de uma história fechada que vai deixar água na boca no final desta “Part One”.

Vanessa Kirby e Henry Czerny regressam depois de terem aparecido já em filmes da saga, enquanto Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales e Shea Whigham completam as novas recrutas. Kirby, Klementieff e Atwell destacam-se, respectivamente, em algumas das sequências mais espetaculares do filme, variando de uma luta claustrofóbica num beco, uma cena de interrogatório tensa e uma jornada de cortar o coração no estilo Uncharted através de vagões de um trem condenado. Morales é fascinante como Gabriel, embora um pouco subdesenvolvido como um fantasma do passado de Ethan, um inimigo formidável, embora carismático e intimidante. A personagem parece um pouco monótona, mas veremos o que vão fazer dela na parte dois.

“Dead Reckoning” é um thriller de tirar o fôlego ao mais pintado. Também o podemos comparar a uma bomba-relógio, mas neste caso a única coisa que o cinema dela espera é que expluda.