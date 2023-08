“Mesmo Deus deixaria Mariupol por causa das atrocidades cometidas na Ucrânia”

Sempre foi uma cantora empenhada em causas e que não ignora os dramas do seu tempo. Suzanne Vega atuou a 3 de agosto no Artikuss em Soleuvre. Uma passagem pelo Luxemburgo que promete deixar boas memórias a quem assistiu ao espetáculo.

Quem viveu a sua juventude na década de oitenta recorda-se, quase de certeza, da frase “my name is Luka”. Faz parte do refrão de um dos maiores sucessos da artista Suzanne Vega. A cantora é uma das figuras mais importantes da renovada música folk. Do seu primeiro álbum, lançado em 1985, constam sucessos como Luka, Marlene on the Wall e Tom’s Diner que foi remixado para se tornar um das músicas mais tocadas das discotecas.

É considerada uma das grandes compositoras-intérpretes da sua geração. O seu mais recente álbum, “An evening of New York Songs and Stories”, foi editado a 11 de setembro de 2020, uma data simbólica que marca uma das maiores tragédias que se abateu sobre Nova Iorque, a sua cidade norte-americana.

Mas a sua mais recente canção “Last train from Mariupol” é uma evocação da trágica da onda de refugiados provocada pela invasão da Ucrânia.

O que podemos esperar deste concerto no Luxemburgo?

Vou tocar acompanhada pelo guitarrista que me acompanha há muito tempo, Gerry Leonard. Somos só dois, mas ele é muito talentoso e faz uma produção completa com a sua guitarra. Parece uma banda completa.

Poderão ouvir algumas canções antigas e também músicas muito recentes. Porque tenho trabalhado em novas canções. Também vamos tocar algumas músicas como “Luka” e outros sucessos de álbuns mais antigos como “The queen and the soldier” e “Gipsy”. É uma coleção agradável de material antigo e novo.

Tem uma nova canção sobre a invasão da Ucrânia. Como é que surgiu a música “Last train from Mariupol”?

Gosto muito do nome da cidade Mariupol, porque é muito bonito. Estava sempre a imaginar um comboio a partir. Quando a guerra começou foram difundidas muitas imagens de pessoas, especialmente mulheres e crianças, a tentar sair da Ucrânia de comboio. Só conseguia imaginar um último comboio a partir Mariupol, antes que o apocalipse se instalasse no seu país. A ideia que Deus, ele mesmo, poderia sair da cidade de comboio. Li no jornal que as pessoas diziam que mesmo Deus deixaria Mariupol por causa das atrocidades que estavam a acontecer. Por isso surgiu este título.

Muitas das suas canções mais antigas referem-se a temas que continuam muito atuais, como a violência doméstica. Estes temas continuam a ser uma preocupação?

Sim! Muito. Continuam a ser uma preocupação para mim. E os direitos humanos, em geral, continuam a ser muito importantes para mim. Não me esqueci destes temas.

As previsões mostram que teremos que esperar mais de cem anos para haver igualdade entre homens e mulheres. Continua a existir discriminação das mulheres no meio artístico?

Sim. Pessoalmente nunca me senti maltratada. Mas reparei, por exemplo, que a revista Rolling Stone fez um ranking dos cem melhores artistas de todos os tempos e nesta lista surgiam apenas oito mulheres. E fiquei surpreendida. Não conseguiram encontrar mais mulheres para referir? Apesar de ser muito subtil, o problema continua a existir.

Mas acho que está a melhorar, porque as mulheres assumem mais as suas companhias discográficas e as suas empresas de edição. Deixaram de ser naifs e percebem que é importante de onde vem o dinheiro da edição. Estão a ser mais espertas. Assim está a mudar, embora esteja a mudar muito devagar.