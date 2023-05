Luxemburgo regressa à Eurovisão 30 anos depois

Música

Grão-Ducado não participava no concurso desde 1993. É o terceiro país com mais vitórias. A última foi há 40 anos.

Já lá vão 30 longos anos. Desde 1993 que o Grão-Ducado não participa no Festival Eurovisão da Canção. E 40 anos passaram desde a última vitória do país. Mas a espera terminou. No próximo ano, o Luxemburgo irá regressar ao mais importante concurso de música na Europa.

O Governo luxemburguês anunciou formalmente esta sexta-feira o "seu apoio à participação de um candidato em representação do Luxemburgo na Eurovisão de 2024".

Um regresso que "constitui uma excelente oportunidade para reafirmar o espírito europeu e internacional do Grão-Ducado nos domínios da comunicação social e da música", lê-se no comunicado.

Com cinco vitórias no concurso, o Grão-Ducado ocupa atualmente a terceira posição no que se refere ao número de vitórias de um país na Eurovisão.

O Governo destaca o "impacto positivo" que a participação no concurso poderá ter tanto a nível cultural como no desenvolvimento da indústria criativa e das repercussões económicas, assim como "contribuirá igualmente para a promoção do destino Luxemburgo, dos seus valores e da sua imagem de marca".

Além de formalizar o apoio à participação do país, o Governo também concordou com o apoio financeiro necessário para que uma delegação luxemburguesa participe no concurso.

A transmissão da Eurovisão, a escolha do(s) candidato(s) que representará(ão) o Luxemburgo na Eurovisão e a participação da delegação luxemburguesa na Eurovisão serão geridas pelo organismo de radiodifusão luxemburguês CLT-UFA, membro da União Europeia de Radiodifusão, a associação profissional de organismos de radiodifusão que organiza o concurso. Para o efeito, será elaborada uma convenção entre o Governo e a CLT-UFA.

O Governo acrescenta ainda que as informações relativas ao processo de seleção do(s) candidato(s) e dos procedimentos de candidatura serão apresentadas em julho.