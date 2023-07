Luxemburgo não escapa ao fenómeno 'Barbenheimer'

Share this with email

A estreia do filme 'Barbie' no Luxemburgo foi um sucesso. Tal como tem estado a acontecer em vários países, incluindo Portugal, a produção, protagonizada por Margot Roobie e Ryan Gosling, coescrita e realizada por Greta Gerwig, também foi a mais vista na maioria dos cinemas do Grão-Ducado, desde que estreou a 19 de julho.

Só nos cinemas Kinepolis, entre 19 e 23 de julho, foram vendidos 12.000 bilhetes para o filme, segundo a RTL.

'Barbie' estreou nos cinemas na mesma semana que o filme 'Oppenheimer', filme realizado por Christopher Nolan e que conta a história do "pai" da bomba atómica, representado pelo ator Cillian Murphy. Nos Kinepolis, foram vendidos cerca de 9.000 entradas para este filme, de acordo com os dados revelados também pela emissora nacional.

O sucesso de bilheteira das duas produções cinematográficas somadas tem-se multiplicado um pouco por todo o mundo e já levou à criação do termo "Barbenheimer" (junção dos nomes dos dois filmes), um efeito ao qual o Luxemburgo também não escapa.

Segundo a RTL, só no primeiro fim de semana, "Barbie" e "Oppenheimer" bateram recordes de bilheteira no Grão-Ducado e em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, "Barbie" rendeu mais de 155 milhões de dólares, enquanto o seu homólogo mais sombrio, sobre o pai da bomba atómica, arrecadou 80,5 milhões de dólares.

© Créditos: AFP

No Luxemburgo, o efeito "Barbenheimer" fez com que as bilheteiras de cinema do último fim de semana atingissem os números mais altos dos últimos quatro anos, de acordo com o Luxembourg Times.

Já a Cinextdoor, que gere oito salas de cinema regionais e independentes no Luxemburgo, apontou para cerca de 1.200 espectadores, em média, a cada um dos dois filmes desde a sua estreia, a 19 de julho, consagrando "Barbie" e "Oppenheimer" como as suas segunda e terceira melhores estreias do ano, a seguir a "Super Mario Brothers", de acordo com a RTL.

Mais jovens num, mais dinheiro noutro

Dudelange não foi exceção a esta febre "Barbenheimer" que contagiou as salas de cinema na última semana. Se por um lado, "Barbie" foi o mais visto, "Oppenheimer" foi o mais rentável.

Os dados que o Centre National de l’Audiovisuel (CNA) revela ao Contacto mostram que, embora tenha sido visto por 256 pessoas nesta comuna, "Barbie" gerou 1.428 euros de receitas, enquanto "Oppenheimer", que foi o segundo filme mais visto da última semana, teve 214 espectadores e 1.484 euros de receitas.

Esta diferença, explica o CNA ao Contacto, deve-se ao facto de o filme "Barbie" atrair mais jovens que têm direito a uma tarifa reduzida.

Em Portugal, "Barbie" gerou mais de 1 milhão de euros

Em Portugal, para onde muitos irão de férias nos próximos dias, o filme “Barbie” também é a estrela do cartaz nos cinemas. Foi o mais visto no fim de semana, com 189.709 espectadores e mais de 1,1 milhões de euros de bilheteira, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

"Oppenheimer" foi o segundo mais visto no mesmo fim de semana, igualmente o da sua estreia, com 80.939 espectadores e cerca de 579 mil euros de receita de bilheteira.