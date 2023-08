Kinepolis. Vem aí o primeiro IMAX do Luxemburgo

Share this with email

A tecnologia IMAX, que permite uma experiência imersiva no cinema, vai chegar em breve ao Luxemburgo, confirmou o Kinepolis Luxembourg, que explora três salas de cinema no Grão-Ducado.

O grupo belga vai abrir uma nova sala equipada com esta tecnologia no cinema Kirchberg, mas não avançou ainda com data de estreia.

Além do Grão-Ducado, o Kinepolis, que já colabora com o IMAX em sete locais, vai ter novos IMAX na Bélgica (em Liège), na França (Nîmes) e na Espanha (Madrid).

390 mil espectadores no Luxemburgo

O grupo belga também anunciou lucros recordes no primeiro semestre de 2023, com as receitas totais a aumentarem 25% face ao mesmo período do ano passado, atingindo um valor de 285,3 milhões de euros. Balanço é também mais quase 20% face ao primeiro semestre de 2019, explicou o Kinepolis em comunicado.

O Luxemburgo representa pouco mais de 3% desse volume de negócios da empresa, com cerca de nove milhões de euros, que se traduzem em 390 mil espetadores no primeiro semestre, mais do que os 300 mil do período homólogo de 2022.

Os grandes sucessos de bilheteria

“A primeira metade do ano confirmou os resultados de 2022: os números de público estão a recuperar proporcionalmente ao aumento da oferta de filmes internacionais. Sucessos de bilheteira como "Avatar 2" e "Super Mario Bros the Movie" lideraram o caminho", comentou Eddy Duquenne, CEO do Kinepolis Group.

"E nas últimas semanas vimos o sucesso fenomenal de "Barbie" e 'Oppenheimer'", acrescentou, o que deve aumentar o número de público neste segundo semestre.

No total, o Kinepolis opera 111 cinemas em nove países.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso).