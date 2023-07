Jazz nas ruas da capital, festa no barco e outras sugestões para o fim de semana

O festival de jazz e blues está de volta às ruas da Cidade do Luxemburgo este sábado. Há também festivais em Dudelange e Wiltz e uma festa de barco no Mosela.

Sexta-feira (14), a partir das 19h, no Parc Le’h, em Dudelange

Summerstage 2023

O verão em Dudelange promete uma série de concertos ao ar livre de grande qualidade. Após o sucesso da Usina e da Fête de la musique, os amantes da música podem aguardar com expectativa o próximo evento: Summerstage 2023, esta sexta-feira, a partir das 19h, no Parc Le’h.

A Harmonie Municipale Dudelange e o grupo HMD Classic Rock apresentarão um repertório variado de clássicos do rock sob o tema “Symphonic Rock Show Part III”. Artistas talentosos como Majka Kiefer e Manuel Lothschütz (vozes), Rainer Dettling na bateria, Stefan Engelmann no baixo, Martin Preiser nas teclas e Christof Brill na guitarra participarão no evento.

Outro destaque musical será Dream Catcher, que, em colaboração com a Big Band de l’Harmonie Municipale de Dudelange, preparou um programa exclusivo: Best of T42 & Dream Catcher, sob a direção de Sascha Leufgen. O evento é gratuito e ao ar livre.

Sábado (15), às 9h30, em Esch-sur-Alzette

Yoga in the city

As sessões de ioga ao ar livre têm lugar na Place de la Résistance (Place du Brill), em Esch-sur-Alzette, aos sábados, das 9h30 às 11h. A última sessão será este sábado, com a participação de Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, Yin Session e Mindfulness by Holos.

Equipamento necessário: tapete de ioga, roupa confortável, água. Para as aulas de meditação, não se esqueça de trazer uma almofada de meditação. A sessão pode ser cancelada em caso de chuva. A inscrição é obrigatória e a entrada é livre.

Sábado (15), a partir das 15h30, na Cidade do Luxemburgo

Blues’n Jazz Rallye

Todos os anos, este famoso festival urbano de jazz e blues é um dos pontos altos do calendário de verão da capital, atraindo milhares de fãs da música eclética aos pitorescos bairros de Pfaffenthal, Clausen e Grund.

Para a edição deste ano, foi acrescentada uma etapa suplementar, elevando o número total de etapas para oito, cada uma com as suas próprias surpresas para os visitantes: Place Auguste Engel (Grund), Neimënster (Grund), Melusina (Clausen), Rives de Clausen (Clausen), Mansfeld Park (Clausen), Parc Odendahl (Pfaffenthal), Théiwesbuer (Pfaffenthal) e Sang a Klang (Pfaffenthal).

Além disso, oito estabelecimentos ao longo do percurso que liga os diferentes palcos oferecerão igualmente aos visitantes concertos de jazz e blues: Café des Artistes, Scott’s Pub, Liquid, Oscar’s, The Pyg, Grizzly, Big Beer Company e Ikki.

Sábado (15), às 19h30, no Amphithéatre Wiltz

Warhaus – Festival de Wiltz

O cantor e compositor Maarten Devoldere de Warhaus, também vocalista da banda belga Balthazar, apresenta o seu novo álbum Ha Ha Heartbreak no Festival de Wiltz. Atingido por um desgosto, as novas canções ganharam vida no espaço de algumas semanas. Tudo o que precisou foi da solidão de um quarto de hotel, uma guitarra e um microfone.

O novo álbum tem um grande vencedor: o seu ouvinte. A noite será aberta pelos Englbrt, formados pelos excecionais artistas luxemburgueses Georges Goerens e Niels Engel. Kids With Buns descreve-se como um “projeto indie pop de quarto”, fruto da ideia das artistas belgas Marie Van Uytvanck e Amber Piddington. O bilhete custa 35 euros ou 1,50 com o Kulturpass.

Domingo (16), às 18h, em Remich

SundayVibes – Lady in Red, Man in Black

Este domingo terá uma oportunidade de brilhar na pista de dança no convés superior do maior barco do Mosela. Relaxe com um cocktail na zona de praia, jogue jogos como o Beer Pong e o Kicker ou dance ao som dos melhores êxitos dos DJs no terraço. Para aqueles que precisam de se refrescar, há uma mini-piscina.

Código de vestuário: mulheres de vermelho e homens de preto. O barco partirá do cais de embarque Bateau Schiff Eventschiffe, em Quai de la Moselle, em Remich, pelas 18h30 e voltará pelas 22h, mas a festa continua até à meia-noite. O bilhete custa 25 euros.