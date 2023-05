Jardins, jazz e culinária são opções para este fim de semana

Lazer

Quarta-feira, dia 10, e quinta-feira, dia 11, das 12h às 15h, na Cidade do Luxemburgo

Infinity Green Festival Kirchberg

O festival eco-responsável ‘Infinity Green’ volta a Kirchberg, na capital, para a sua segunda edição. No ano passado, cerca de 300 ovelhas atravessaram a cidade. Este evento campestre pretende promover os bons hábitos e a responsabilidade ecológica em dois dias: na quarta-feira, das 12h às 15h, com uma loja e a feira do livro; e na quinta-feira, no mesmo horário, com um mercado eco-responsável com muitos produtores, criadores e comerciantes da aldeia. O evento é gratuito.

De quarta-feira, dia 10, até domingo, dia 14, em Dudelange

Festival: Like A Jazz Machine

A reputação de Dudelange como a “capital do jazz do Luxemburgo” está estabelecida e é indiscutível. Para esta 11.ª edição, o Centro Cultural Opderschmelz e a comuna de Dudelange voltam a criar uma plataforma estimulante para artistas, público e profissionais. O Like A Jazz Machine 2023 convida-o, mais uma vez, para uma viagem emocionante pelo mundo do jazz, com foco em criações, talentos emergentes e cruzamentos aventureiros. 18 bandas e mais de 70 músicos de todo o mundo apresentarão os seus projetos atuais durante cinco dias consecutivos. Do jazz tradicional às novas tendências, o festival celebra o jazz em todas as suas formas. O bilhete diário custa 35 euros e o passe do festival custa 85 euros.

De sexta-feira, dia 12, a domingo, dia 14, das 10h00 às 19h00, no Parque de Hesperange

Festival dos jardins

No Festival dos Jardins, no parque de Hesperange, encontrará tudo para o seu jardim, para a sua varanda e para a decoração da sua casa. Cerca de 80 expositores de sete países apresentam uma vasta gama de plantas, árvores, flores, grelhadores, mobiliário de jardim, ferramentas de jardinagem, mas também especialidades culinárias como o gin ou os produtores de alho rosa do sul de França, roupas de verão, joias e muito mais. Para além destes produtos, haverá animação durante os três dias.

Sábado, dia 13, e domingo, dia 14, das 10h00 às 22h00, nas Rotondes

Jogos Vintage e Jogos Clássicos Retro

Longe de estarem esquecidas, as grandes figuras de anime e de jogos da nossa infância fazem agora parte da cultura pop. Se a sua paixão por Dungeons & Dragons, Mortal Kombat, Goldorak, Sailor Moon e Yoshi está intacta, uma visita à Feira Geek é obrigatória. Procura um jogo antigo que não consegue encontrar ou uma estatueta da sua série favorita? Quer conhecer pessoas que partilham a sua paixão por manga, banda desenhada ou jogos de cartas? Ou quer apenas divertir-se como um miúdo durante um fim de semana? A Feira Geek é o evento anual a não perder!

Domingo, dia 14, a partir das 12h30, no Espaço Sociocultural de Kanfen, França

Festa das culturas culinárias

© Créditos: DR

Festa das culturas culinárias

Com base do albergue espanhol, onde todos trazem algo, a organização pretende honrar as diferentes tradições culinárias que existem na nossa comuna, rica em muitas nacionalidades ou origens. O objetivo é mobilizar as pessoas de boa vontade e criar um belo momento de convívio na aldeia, num ambiente amigável.

Às 15h00 continuará com um concerto do antigo Ensemble Orchestral d’Ottange - um agrupamento com 15 músicos e vários cantores sob a direção de Robert Antoine, que oferecerá um concerto de peças tão ecléticas como êxitos latinos e grandes clássicos da música orquestral.