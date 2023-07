"Indiana Jones and the Dial of Destiny". Indiana é maior do que qualquer asilo

Share this with email

Se alguém dissesse há dois ou três anos que um filme da saga Indiana Jones poderia ver o dia, poucos acreditariam. Então se apostássemos na presença em Cannes, com uma palma de ouro para a carreira de Harrison Ford, então a ideia seria ainda mais improvável.

A saga tinha ficado terminada e enterrada, enquanto que o mito de Indiana Jones, desde uma quarta parte da saga que deixou triste memórias a alguns em 2008, parecia bem e verdadeiramente condenado ao descanso eterno. #nãosedesejaamorteaninguém.

Estas projeções, ainda que lógicas, foram feitas por pessoas que esqueceram a determinação da Disney, dona da Lucasfilm desde 2012 e que não podia deixar cair um título tão apelativo como Indiana Jones. #odinheironãotrazfelicidademasfazfilmes.

Aos 80 anos, Harrison Ford voltou a colocar o chapéu e assumiu uma nova aventura em que o famoso arqueólogo regressa (supõe-se que pela última vez) em busca de uma relíquia mágica. #ondeéqueeujáviisto. A ação principal passa-se em 1969, doze anos após os eventos de “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”. Já à beira da reforma, o professor Jones continua a ensinar na Universidade de Nova Iorque alunos que bocejam e se aborrecem. Indy envelheceu, o tempo transformou-o num homem solitário que vive rodeado de fotos do passado. Mas eis que, um dia, Indiana recebe uma visita que faz com que as coisas mudem.

O realizador James Mangold é o responsável por esta nova abordagem ao mito de Indiana Jones. A morte e a solidão estão presentes, mas de forma distinta dos episódios anteriores: antes, o herói corria riscos que lhe podiam provocar a morte em cada dois minutos de filme, enquanto que nos primeiros momentos de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” a morte natural é talvez a mais provável... #osheróistambémenvelhecem #tomcruise. Helena Shaw, a afilhada de Indy, que ele não via há 18 anos, pede-lhe ajuda para encontrar uma máquina que terá sido construída por Arquimedes no século III antes de Cristo.

Apoiado por um argumento interessante assinado por Jez e John-Henry Butterworth, bem como David Koepp, James Mangold inicia este quinto Indiana Jones com uma emocionante perseguição num comboio. Este prólogo, que também é um flashback, é um momento explosivo, cuja ação decorre em 1944. Para tornar o ator mais jovem, é utilizada uma técnica particularmente convincente para conseguir o rejuvenescimento do rosto de Harrison Ford. Nada que espante um utilizador de TikTok ou outras redes sociais com filtros. #boldglamouréomeupreferido.

Virtuosa e frenética, esta introdução é um contraste com o que se segue: em 1969 vamos encontrar um Indiana Jones velho, mal-humorado e deprimido.

Quase alcoólico, o amargurado Jones, encontrará contudo a energia do passado (ou quase). Junto com sua afilhada Helena e um cúmplice adolescente (um pouco irritante), Indy anda a cavalo no metro de Nova Iorque, de tuk-tuk pelas ruas de Tânger, e dispara sobre nazis.

Esta película preenche todos os requisitos que se esperaria de um Indiana Jones. James Mangold retoma o ADN original do herói que sempre amamos. #indyisback

No entanto, o filme tem algumas falhas, que vão da simplicidade de certos efeitos visuais a cenários digitais demasiado artificiais. Com um orçamento 300 milhões de dólares, como é possível que o resultado não seja melhor?

A outra deceção diz respeito à relação entre Indy e a sua afilhada que, apesar de todos os esforços dos argumentistas e dos atores, parece sempre irreal ou, pelo menos, pouco profunda.