"Gran Turismo". Gás à tábua

A relação entre o mundo dos jogos de vídeo e o cinema (ou a televisão) é cada vez mais próxima, tanto visualmente como narrativamente. “Gran Turismo” é mais uma prova dessa tendência.

Na corrida pelas audiências, partir de uma base de fãs de milhões de pessoas (o jogo “Gran Turismo” vendeu 80 milhões de exemplares desde que surgiu em 1997) parece uma proposta difícil de rejeitar. À semelhança das adaptações de bandas desenhadas ou filmes de animação, quando a Sétima Arte pega nos temas ou personagens é, sobretudo, porque sabe que os apaixonados vão ser os primeiros espetadores. Por vezes, se os fãs mais esquisitos acharem que a adaptação cinematográfica é falhada, a publicidade pode ser negativa e mesmo contraproducente.

Não é o caso de “Gran Turismo”. Uma das grandes conquistas deste filme é que consegue muito mais do que reproduzir o mundo do jogo que lhe deu o nome.

Nas mãos do talentoso realizador Neill Blomkamp, a produção, com espírito comercial indiscutível, tornou-se numa história divertida também para os telespectadores que nunca pegaram no comando da consola para jogar Gran Turismo.

O projeto nasceu com base numa premissa básica: o argumento não iria adaptar um simulador de corridas – que nem tem enredo nem personagens – mas a história real de um miúdo que, graças às habilidades adquiridas no jogo, se tornou piloto profissional.

Partindo deste elemento, o resultado é um drama desportivo clássico, com todos os ingredientes do género: a criança da classe trabalhadora que luta por um sonho, o árduo processo de preparação com um treinador terrivelmente exigente que é um verdadeiro mentor, e muitos obstáculos no caminho, entre os quais rivais desafiadores e uma complicada relação familiar. Trata-se de um concentrado clássico de estereótipos, de uma história de superação contada centenas de vezes, mas... funciona. Boa parte do crédito vai para os atores, principalmente David Harbour no papel do instrutor que exorciza os traumas pessoais ao conseguir que o aluno tenha sucesso onde ele próprio falhou. A interpretação de Orlando Bloom, essa fica marcada pelo excesso e torna-se exasperante, mas não consegue destruir o filme.

O realizador deu duas grandes vantagens ao filme “Gran Turismo”. Primeiro, a brilhante ideia de ter recriado, para grande alegria dos amantes do jogo, circuitos reais que nele aparecem e inúmeros detalhes reconhecíveis pelos fãs de corridas nos ecrãs. Segundo, e este elemento é mais cinéfilo, são as referências óbvias a belos filmes de corridas de automóveis tais como “24 Heures du Mans 1971” (Lee H. Katzin, 1972), “Rush” (Ron Howard, 2013) ou “Le Mans ‘66” (James Mangold, 2019). E, com todo o respeito por estes clássicos, “Gran Turismo” está mais próximo dessas obras do que dos episódios da saga “Fast & Furious”.

Não há um único fã do jogo que não fique surpreendido com o aspeto visual do filme. Na realidade, o objetivo principal desta adaptação não foi o de criar um guião complexo e cheio de nuances, mas sobretudo transferir o poder visual dos videojogos para o grande ecrã.

A equipa técnica terá usado câmaras específicas para imitar o estilo 35 mm (sem ser 35 mm), enquanto as posicionaram em diferentes partes dos carros para evocar o espírito do jogo e as perspetivas utilizadas. Tantas e tantas vezes durante a projeção, quase procurei o comando para fazer a curva ou travar.