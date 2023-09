Fim de semana com festival de música eletrónica e o encerramento da Schueberfouer

Share this with email

Sexta-feira (8) e sábado (9), a partir das 16h, na Place de l’Europe, na Cidade do Luxemburgo

LOA Festival – Season closing

Dois dias, três palcos, mais de 30 artistas e 12 mil “LOAvers”. Os entusiastas da música eletrónica vão poder fechar a época de verão com mais uma edição do festival LOA, na Place de l’Europe, em Kirchberg, na Cidade do Luxemburgo, este fim de semana. Após o sucesso da edição de abertura do verão, em maio, em Esch, o Luxembourg Open Air volta a trazer música com um conjunto de DJs locais e cabeças de cartaz internacionais. As portas abrem às 16h e o festival só termina à meia-noite. O bilhete para um dia custa 54 euros e o passe para os dois dias custa 89 euros.

De quinta-feira (7) até domingo (10), das 10h às 18h, no Mudam, na Cidade do Luxemburgo

Exposição: Breaking the Walls

O museu Mudam Luxembourg e o serviço Le Rencontre da Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale Asbl apresentam pela primeira vez um projeto de colaboração. O objetivo é explorar os temas da identidade através da fotografia. O projeto reúne uma seleção de fotógrafos de todas as origens, que são convidados a participar nesta exposição coletiva que reflete a sua própria visão pessoal e interpretação do trabalho da artista Dayanita Singh. Os bilhetes para exposição, que pode ser visitada entre sexta-feira e domingo, das 10h às 18h, custam entre 5 e 8 euros.

De quinta-feira (7) até sábado (9), em Esch-sur-Alzette

Nuit de la Culture: O Grande Baile de Bárbara

Este fim de semana, a Bárbara e os seus dois companheiros Félix e Giacomo estarão no coração de Esch-sur-Alzette, celebrando a metamorfose da cidade e dos habitantes com um grande baile! A Nuit de la Culture, em parceria com La Compagnie la Machine, e as centenas de participantes no projeto convidam-no para uma gigantesca festa de aldeia onde o folclore e a imaginação se misturam com a identidade industrial da região das Terras Vermelhas. O programa para os três dias inclui um “acampamento” montado no coração da cidade, onde se pode encontrar, fazer, contar histórias, inovar, dormir e desfrutar de uma experiência única baseada no projeto. As três marionetas gigantes convidarão depois os habitantes de Esch e não só a iluminarem juntos a Rue de l’Alzette num “Grande Desfile” com uma atmosfera mágica e ardente até à “Aldeia de Bárbara”. O acesso é gratuito.

Sábado (9), às 21h, no Vantage, na Cidade do Luxemburgo

Concerto: La Fanfare du Soleil

Venha explorar os ritmos do mundo com uma banda única ao vivo! O bar Vantage, na capital, convida-o para um concerto inesquecível que o transportará através das culturas e tradições musicais mais vibrantes do planeta. La Fanfare du soleil é composta por músicos talentosos que viajaram pelo mundo para descobrir os sons e melodias mais fascinantes. Fundiram estas influências para criar um som original que o cativará e o fará dançar. O bilhete custa 8 euros.

Segunda-feira (11), das 12h à 1h, no Glacis, na Cidade do Luxemburgo

Festa de encerramento da Schueberfouer

Na próxima segunda-feira, no último dia da Schueberfouer, a partir da abertura até às 20 horas, desfrute de 50% de desconto em todos os preços de toda a feira, incluindo os stands de jogos, os espetáculos e as diversões. E não perca o grande espetáculo de fogo de artifício às 22h sobre a Pont Grande-Duchesse Charlotte. A Schueberfouer encerrará à 1h.

