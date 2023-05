Estes são os números de telefone para votar em Mimicat

Eurovisão

'Ai Coração' vai representar Portugal na final da Eurovisão.

Marisa Mena, mais conhecida por Mimicat, vai apresentar-se este sábado com "Ai Coração" no palco da M&S Bank Arena, em Liverpool, para a grande final do concurso, cuja emissão começa às 20h locais (21h no Luxemburgo).

Os números de telefone para votar na canção portuguesa foram divulgados ao final desta manhã pela RTP. Mimicat conta com o apoio de todos os portugueses espalhados pelo mundo para tentar levar o troféu novamente para Portugal, seis anos após a vitória de Salvador Sobral em Kiev.

Para isso, a RTP apela ao voto de todos os que estão fora do país e/ou que têm amigos ou familiares no estrangeiro. Recorde-se que, na final, a votação do público conta 50% para a pontuação total dos concorrentes, a par dos outros 50% dos júris nacionais.

Estas são as regras da votação, segundo a RTP: