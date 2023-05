Está no Luxemburgo? Saiba como votar em Mimicat

Eurovisão

O Grão-Ducado não participa na edição de 2023 da Eurovisão, mas há formas de votar a partir do país.

A cantora portuguesa Mimicat atua este sábado na grande final do Festival Eurovisão da Canção, que tem lugar em Liverpool, no Reino Unido. 'Ai Coração', o tema que representa as cores nacionais, é o segundo a ser apresentado num total de 26 canções a concurso em luta pelo primeiro lugar da tabela de classificação.

Na final da Eurovisão, a votação do público conta 50% e a dos júris nacionais outros 50% para a pontuação total dos candidatos. Este ano, o Grão-Ducado continua de fora do evento - o regresso está prometido para 2024 - por isso, o país está excluído da votação telefónica. Isto é, os telefones com indicativo luxemburguês não podem votar por essa via.

Quem estiver no Luxemburgo e quiser votar em Mimicat, poderá fazê-lo por telefone caso tenha um número com indicativo de um dos países que concorrem este ano, à exceção de quem tiver um número português. Continua a não ser permitido votar no concorrente do próprio país. Assim, telefones cujo número esteja associado ao indicativo +351 poderão votar noutros concorrentes, mas não na representante portuguesa.

No entanto, se estiver no Grão-Ducado e tiver um telefone com número associado ao indicativo de França, Bélgica, Alemanha ou de qualquer um dos restantes 33 países que participaram no concurso deste ano, mesmo aqueles que não passaram nas semifinais, sem contar com Portugal, pode votar em 'Ai Coração'.

Votação online

Este ano, os telespectadores de países não participantes podem votar utilizando a aplicação oficial da Eurovisão ou ir diretamente a www.esc.vote. Neste caso, se estiver no Luxemburgo e só tiver um telefone com número luxemburguês (+352), pode votar na Mimicat e na canção 'Ai Coração' usando estas opções online para o efeito.

Segundo explica a Eurovisão no seu site oficial, os votos dos países não participantes serão combinados para criar um conjunto de pontos que terá o mesmo peso que o voto de um país participante, na semifinal e na grande final.

"Isto afetará marginalmente o equilíbrio 50/50 entre os pontos do júri e os pontos do público, dando ao público em geral um impacto ligeiramente maior no resultado final - aproximadamente 50,6%", explicita a organização do festival.

No que respeita aos concorrentes em que se pode votar, as regras mantêm-se e não é permitido votar no concorrente do próprio país. Para garantir isso, a Eurovisão usará um sistema de controlo que permite identificar o país do votante através do cartão SIM ou do local de emissão do cartão de crédito que for pedido no pagamento online - recorde-se que as chamadas para votar por telefone também já tinham um custo acrescido. As informações sobre esse processo podem ser consultadas aqui.

A Eurovisão justifica a criação desta opção de votação para "o resto do mundo" como uma forma de "reconhecimento do alcance global do evento", permitindo àqueles que "assistem ao Festival Eurovisão da Canção em países não participantes", incluindo fora da Europa, "votar online".

A final da 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção é transmitida nos canais nacionais e internacionais da RTP e RDP, a partir das 20h de Lisboa (19h do Luxemburgo).