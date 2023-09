Eça de Queirós no Panteão: ou as verdades do Doutor Topsius

Share this with email

O zumbido que se começa a fazer sentir pela vinda dos ossos de Eça de Queirós para o Panteão Nacional é insuportável. Em 1989, os restos mortais foram trasladados, a pedido da família, do Cemitério do Alto de S. João para Tormes, onde fica a célebre casa de A cidade e as serras. Agora, a pedido de uma parte da família e da fundação que tem o seu nome, a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República pretendem trazer as ossadas para Lisboa. Se há consenso político, ele não corresponde à vontade nacional. E já há data marcada para a cerimónia – 27 de Setembro. Tudo determinado por comissão a preceito, da qual fazem parte descendentes, políticos e, com certeza, alguns literatos feitos moscas, sempre prontos a colarem-se a este género de foguetórios.

Não me interessa inventariar as posições que uma trasladação de ossos suscita, nem me vou pronunciar sobre o bem fundado da cerimónia de colocar no Panteão Nacional as ossadas de Eça ou dos outros que já lá estão. A este respeito, se tanto insistem, seguiria uma via intermédia, ou seja, a de colocar uma lápide no monumento de Lisboa, num gesto simbólico de recusa da centralização, e deixar em paz o túmulo de Eça lá em Tormes. É que, se a moda pega, quantas outras comissões terão de ser criadas? Por exemplo, para trasladar Camilo, que repousa no Cemitério de Nossa Senhora da Lapa do Porto. A propósito, aceitaria a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa trazer Camilo para a capital?

Tal o afã, presumo que outras comissões já estão a ser criadas, por decreto e com jurisdição própria, para empilhar – quer nos Jerónimos, quer no Panteão – os restos de escritores e poetas. Seria injusto, a este respeito, deixar tudo ao sabor das conveniências familiares e ao acaso das circunstâncias. Talvez o Ministério da Cultura possa, até, criar uma comissão para regular todas as comissões que teriam a seu cargo trazer, para a capital, Sá de Miranda, António Ferreira, Severim de Faria, Diogo Barbosa de Machado, Frei Manuel do Cenáculo, Bocage, o Padre Lagosta, Cesariny, Herberto Helder e muitos outros que deveriam ser imortalizados pelas suas obras literárias. Nesse caso, não se vê fim ao cortejo das comissões, mais a comissão de todas as comissões. Só, talvez, um ministério, que passaria a ser o da memória e comissões, pudesse tratar da trasladação dos ossos dos nossos heróis.

Os dois governos do PS, com as suas políticas culturais áulicas e de circunstância, têm demonstrado uma aptidão natural para o trabalho que aí vem. Mesmo que esteja esquecida e a tentar passar pelos pingos da chuva, a Comissão para as Comemorações da Viagem de Fernão de Magalhães, com um orçamento chorudo, tem desenvolvido um trabalho admirável. Tão espantoso que, à razão de mais de um milhão de euros por ano, nem sequer se sabe o que já fez essa estrutura de missão... Pergunto: a ideia de lançar uns botes que servissem de instrumento de pesquisa dos mares sempre aconteceu? Quando foram os barquinhos lançados e que instrumentos náuticos levaram consigo?

O mote dos foguetórios e das celebrações dado por tão excelsa Comissão foi adoptado pela Comissão para as Comemorações do 25 de Abril. Até agora, contam-se desta última uma primeira exposição, quase clandestina, na Faculdade de Ciências, sobre o Movimento Estudantil, mas que acabou por ter direito a um bom catálogo. Houve, também, uma exposição sobre Amílcar Cabral, que já não teve direito aos mesmos meios. E algumas traduções de livros estrangeiros relacionados com a revolução de Abril têm sido publicadas pela Tinta-da-China. Mas será isto suficiente? Não será preferível o trabalho admiravelmente silencioso, quase clandestino, da Comissão Fernão de Magalhães?

Pelo meio, importa não esquecer, houve uma outra comissão ou estrutura de missão que foi criada para torrar mais de um milhão de euros. Refiro-me à representação de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara. Um acontecimento de repercussões limitadas ou nulas, uma galhofa, em que amigos e membros do governo usufruíram de passeatas até ao México. Tudo a bem da literatura, da propaganda e do bom nome de Portugal. Tudo também à custa de um orçamento que não estica e deixa as instituições à mingua.

Ao cidadão comum – que tem o direito de se pronunciar sobre o que para aí vai de foguetórios, celebrações, comissões comemorativas e políticas áulicas e de circunstância –, o que lhe interessa é saber o que está a ser gasto e organizado em função da conservação e estudo do património, incluindo o bibliográfico, bem como da promoção das artes. Por exemplo, qual o quadro de conservadores, bibliotecários, encadernadores, restauradores e arquivistas que integram os nossos museus, bibliotecas e arquivos? Que remunerações auferem? Que perspectivas têm de uma vida digna? A responsabilidade que uma comunidade deve mostrar em relação ao que vai transmitir às novas gerações não se compadece com uma política de foguetórios.

Assim se compreende que, em 12 de Abril deste ano, o Presidente da República, na cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Confederação Empresarial de Portugal, tivesse anunciado a referida trasladação dos ossos de Eça para o Panteão. A sua provocação foi mais do que evidente: frente a uma assembleia de empresários, com interesses culturais muito limitados, Marcelo Rebelo de Sousa lançou-lhes o desafio representado pela literatura e por um dos maiores expoentes das letras nacionais. Aos interesses materiais, protagonizados por uma tal organização, contrapôs a elevação das letras e dos valores do espírito. O efeito da antinomia estava criado.

Mas não será melhor reflectir sobre outras geometrias mais pertinentes? Detenho-me em duas: por um lado, a necessidade de não querer tudo centralizar em Lisboa e, nem que seja simbolicamente, deixar na paz de Tormes os ossos de Eça; por outro lado, acabar com os foguetórios, as discursatas, as encenações com bandas ou orquestras das cerimónias do Panteão, mais os rituais de Estado que só servem de compensação à má consciência e ausência de uma política cultural, um desperdício de meios que se afastam de uma defesa das instituições patrimoniais.

A crítica da vacuidade da política cultural do foguetório é um acto sério. No entanto, é já possível antecipar o ridículo da cerimónia prevista para o fim deste mês e que mais valia cancelar. Imagino a solenidade do acto, os fatos escuros, os sobrolhos levantados, a colocação das vozes, as precedências entre militares e eclesiásticos, os especialistas de serviço e os feitos à pressa, as leituras da obra de Eça realizadas na véspera, à pressão.

Imagino também que quem vai lá estar, vindo directamente da Alemanha, vai ser o Doutor Topsius. Alfredo Campos Matos e João Medina conheceram bem essa sumidade, doutorado pela Universidade de Bona, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, companheiro de viagem de Teodorico à Terra Santa.

Ninguém melhor do que ele poderia ter guiado cientificamente o Raposão naquelas paragens. Mas, recorde-se, que entre esses dois companheiros de viagem não deixou de haver os seus despiques. Foi o caso do registo no hotel, quando Topsius escreveu por baixo da assinatura, “em letras tesas e disciplinadas como galuchos: Da Imperial Alemanha”; para, logo de seguida, Teodorico escrever “em curvas mais enfunadas que velas de galeões: Raposo português de Aquém e Além-Mar”.

O Raposão também viu o seu companheiro como representante de muitas outras coisas que o irritavam: das proclamações da Alemanha como “a mãe espiritual dos povos” a um certo “pigarro erudito”. Mas o mais ofensivo foi o facto de Topsius ter escrito que o Raposão viajou na Palestina, sempre acompanhado pelos ossos dos seus avós enrolados em papel de embrulho. A imagem caricata – tão ou mais do que qualquer relíquia – levou, mais tarde, António Sérgio a identificar “a nossa obcecação do osso, do morto, do antepassado (...), em proporções atemorizadoras e quase trágicas” (Correspondência para Raul Proença, ed. José Carlos González, Lisboa: Dom Quixote, Biblioteca Nacional, 1987, p. 105).

Tratava-se, segundo o grande ensaísta – que já lembrei noutro lugar e aqui repito –, de um dos traços fundamentais da cultura portuguesa: a preocupação excessiva com os mortos, em contraste com uma incapacidade generalizada para lidar com o presente. Por essa mesma razão, ontem como hoje, sucedem-se as comemorações, as trasladações e as guerras sobre a memória, a começar por quais dos nossos antepassados devem estar no Panteão ou desamparar a loja. Nem que seja para proveito dos que participam na bambochata dos rituais e das cerimónias, a começar por alguns descendentes, trinetos e quejandos, escudados numa fundação que se exprime numa linguagem engravatada e solene. São esses que presumem entrar para a literatura por linhagem, por osmose ou por nomeação oficial.

Resta ainda saber, na cerimónia de 27 de Setembro, quem ficará ao lado de Topsius e quem irá representar o Raposão. Neste último caso, estarão todos aqueles que entenderam por bem trazer os ossos de Eça, envolvidos em papel de embrulho, para o Panteão.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)