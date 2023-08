E-Lake. Está aí o fim de semana de música em Echternach

Share this with email

Os festivais de verão estão em força e o E-Lake começa já esta sexta-feira, 11 de agosto. Vão ser três dias (até domingo, 13) de muita música nacional e estrangeira, mergulhos no lago e convívio no acampamento.

As bandas e DJ's vão atuar em dois palcos - um deles é um anfiteatro natural - e há também uma pista de dança ao ar livre, em comunhão com a natureza.

O festival conta com uma lista impressionante de atrações, como os DE LÄB ou Angel Cara, do Luxemburgo, ou os alemães GROSSSTADTGEFLÜSTER, que prometem colocar toda a gente a dançar na sexta-feira. A programação completa pode ser consultada aqui.

Como chegar?

O E-Lake dispões de um serviço de 'shuttle bus' que parte de vários locais da cidade até ao Lago Echeternach. A organização do festival pede a quem queira ir, que se inscreva no site, para garantir que a lotação não se esgota. Depois, os bilhetes (ida e volta) são comprados diretamente no autocarro e custam cinco euros.

Quem for de carro, terá de pagar 10 euros por viatura no estacionamento.

Paragens disponíveis em redor do Festival. © Créditos: E-Lake

Horários

O festival vai ter diferentes horários nos três dias, sendo que no fim de semana é possível começar a aproveitar mais cedo:

- Sexta-feira, 11: 19:00 - 03:00

- Sábado, 12: 15:00 - 03:00

- Domingo, 13: 15:00 - 01:00

O acampamento ficou disponível na quinta-feira e permanece aberto até segunda-feira, 14, às 12h.

Pagamentos

O Festival proíbe pagamentos em dinheiro, só é possível através de cartões de débito ou crédito. Para quem não tem cartão, é possível comprar um "pré-pago" na caixa central.

O festival é gratuito e é possível entrar e sair sem problemas, segundo a organização.

Não é possível o acesso a menores de 16 anos, a não ser que estejam acompanhados pelos pais. Já menores com mais de 16 anos têm de estar acompanhados de pelo menos um progenitor.