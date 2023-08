Coprodução luxemburguesa premiada no festival de Locarno

O filme "Do Not Expect Too Much From the End of the World" venceu o Prémio Especial do Júri.

"Do Not Expect too much from the End of the World" © Créditos: Paul Thiltges Distributions

O filme "Do Not Expect Too Much From the End of the World" (em português, "Não Espere Muito do Fim do Mundo") do realizador Radu Jude e com coprodução luxemburguesa da Paul Thiltges Distributions (Paul Thiltges e Adrien Chef) venceu no sábado o Prémio Especial do Júri do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.

O filme é uma coprodução entre Luxemburgo, Roménia, Suécia, Croácia e França, mas a pós-produção de imagem (Espera Productions) e a pós-produção de som (Philophon Studios) foram realizadas no Luxemburgo.

Além disso, esta é também a segunda vez que o realizador Radu Jude ganha um grande prémio para um filme apoiado pelo Film Fund (depois do Urso de Ouro em Berlim, em 2021, com "Bad Luck Banging or Loony Porn").

Este é o quarto prémio conquistado pelo Luxemburgo em Locarno, depois de "Brudermord", em 2005, "Mobile Home", em 2012, e "Hinterland2, em 2021.