Como votar para a canção da Mimicat ir à final da Eurovisão

Semi-final

A canção portuguesa, 'Ai Coração', vai hoje a votos. Saiba como votar na Mimicat.

Faltam poucas horas para Mimicat e a canção 'Ai Coração' representarem Portugal na semifinal da Eurovisão e tentarem conquistar o acesso à grande final do concurso.

Os números de telefone para votar na candidata portuguesa já foram divulgados, mas a votação só começa depois de todos os artistas terem atuado. O espetáculo te lugar em Liverpool, a partir das 19h locais, e pode ser visto através de várias plataformas, tendo transmissão em direto nos canais RTP1, RTP Internacional, RTP África, Antena 1, RDP Internacional e RTP Play.

Este ano há vários novidades no sistema de votação. Ao contrário dos anos anteriores, em que a votação do público contava 50% e o do júri outros 50%, a partir desta edição, o público detém 100% do direito de escolha dos concorrentes que vão passar à final. O método 50/50 continua, contudo, a ser aplicado na final.

Também pela primeira vez os telespectadores de países elegíveis que não participam no concurso deste ano poderão votar em cada semifinal e na grande final. Todos os telespectadores de países não participantes podem votar utilizando a aplicação oficial da Eurovisão ou ir diretamente a www.esc.vote - o novo site para votar no Festival Eurovisão da Canção. Tanto a aplicação como o site fornecerão automaticamente o método de votação correto para todos os países elegíveis.

Continua a não ser possível votar no próprio país.

Para quem está fora de Portugal e quiser votar na Mimicat, estas são as regras da Eurovisão, segundo explica o site a RTP:

- Cada pessoa pode votar até 20 vezes na sua canção ou canções favoritas, mas não pode votar na canção do seu próprio país. Quem está em Portugal não vai, por isso, conseguir votar na Mimicat.

- Quem vive fora de Portugal ou tem números de telefone de operadoras estrangeiras cujos países concorram à Eurovisão na nossa semifinal.

- Nos países que não concorrem à Eurovisão, este ano, também é possível votar pela primeira vez. Basta aceder o esc.vote e escolher a canção da Mimicat.

Estes são os números para onde se pode ligar ou enviar SMS para votar na canção portuguesa, “Ai Coração”, que é o tema número 5 do alinhamento desta primeira semifinal.

© Créditos: RTP

A segunda semifinal está agendada para esta quinta-feira e a final para o próximo sábado.