Cinema, jogos e praia nas sugestões para este fim de semana

Sexta-feira, dia 28, às 21h30, Place Guillaume II, Knuedler, Rue du Fossé, Ville-Haute Luxembourg

City Open Air Cinema: Tempos Modernos

Tempos Modernos de Charles Chaplin. O filme, um dos mais importantes da história do cinema relata a história de um operário da linha de produção de uma fábrica que é posto na rua devido ao seu comportamento maníaco. Conhece então uma jovem sem-abrigo, recentemente órfã, e tenta construir um lar com ela.

Sexta-feira, dia 28 e sábado, dia 29, em vários praças da cidade do Luxemburgo

Festa dos Jogos

No âmbito da “Aktioun Bambësch”, o Service Foyers scolaires – Département CAPEL da Cidade do Luxemburgo organiza todos os anos o seu tradicional festival de jogos “Kanner in the City”. Este grande evento tem lugar no último fim de semana de julho e faz parte integrante do programa “Summer an der Stad” / “verão na Cidade” do Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo.

Durante este período, o centro da cidade é transformado num verdadeiro parque infantil, com uma série de jogos e ateliers que fazem as delícias de miúdos e graúdos. As crianças dos 4 aos 12 anos e os seus pais podem libertar o fôlego, bem como participar em atividades organizadas pela “Aktioun Bambësch” e por animadores profissionais “Spielmobile” de toda a Europa.

Sexta-feira, dia 28,no Museu Vila Vauban, das 14h00 às 16h00

Vamos à praia!

Mesmo que a nossa Villa Plage não se situe numa bela praia mediterrânica, a organização garante que as crianças possam criar o seu próprio castelo de areia e sentir-se como se estivessem de férias. Utilizando stencils, cola e muita areia, esta oficina permite criar castelos de areia únicos em papel. Destinada a crianças a partir dos 8 anos.

Sexta-feira, dia 28, no gabinete de Turismo da cidade do Luxemburgo, das 14h00 às 16h00

Melhores vistas da cidade

Descubra as mais belas vistas panorâmicas da Cidade do Luxemburgo nesta excursão de duas horas. Aprecie a vista impressionante do Chemin de La Corniche, também conhecido como “a varanda mais bonita da Europa”, e descubra os bairros pitorescos da cidade baixa a partir do Bastion Beck ou da Cité judiciaire. Apanhe o elevador panorâmico de vidro até ao bairro Pfaffenthal. A utilização do elevador panorâmico é gratuita.

Domingo, 30 de julho, às 20h30, nas Rotondes

Concerto a Place to Bury Strangers

Os fãs sabem que Oliver Ackermann é um artista cheio de surpresas. O cantor e guitarrista dos A Place To Bury Strangers tem vindo a encantar e a surpreender o público há quase duas décadas, combinando o pós-punk, o noise rock, o shoegaze, a psicadelia e a música de vanguarda de formas surpreendentes e inesperadas. Ao vivo, A Place To Bury Strangers é simplesmente deslumbrante: uma experiência que proporciona aos ouvintes um som glorioso, viragens loucas para a esquerda, vibrações transcendentes, experiências em tempo real e descobertas brilhantes.