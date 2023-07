Cinema ao ar livre ou um passeio de caiaque nas sugestões para este fim de semana

Assistir a um filme em plena rua da capital, ver as estrelas em Hosingen ou fazer um passeio de caiaque no Haute-Sûre. Estas e outras sugestões para aproveitar o fim de semana.

De sexta-feira, dia 21, até sexta-feira, dia 28, a partir das 21h30, na Place Guillaume II, na Cidade do Luxemburgo

City Open Air Cinema

Após o grande sucesso dos últimos anos, o City Open Air Cinema, apresentado pela Cinemateca da Cidade do Luxemburgo, está de volta para uma nova edição de filmes ao ar livre. Pela primeira vez, a Cinemateca instala-se numa das mais belas praças do centro da cidade, a Place Guillaume II.

Com um ecrã gigante, ainda mais lugares sentados e um ambiente acolhedor, o recém-remodelado “Knuedler” transformar-se-á num gigantesco cinema ao ar livre para uma grande experiência cinematográfica.

De Moonrise Kingdom a Top Gun e de Alfred Hitchcock a Charlie Chaplin: o programa pretende ser variado e divertido, oferecendo filmes clássicos e mais contemporâneos, bem como filmes de culto que vibram em sintonia com a magia da 7.ª Arte.

A primeira sessão é já nesta sexta-feira, às 21h30, e todos os dias, até à próxima sexta-feira, haverá encontro marcado, no mesmo local e à mesma hora, com diferentes filmes. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. Realizam-se segundo o princípio “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”, não sendo possível efetuar reservas.

Sexta-feira, dia 21, às 21h, na Abadia de Neumünster, na Cidade do Luxemburgo

Travel on the beat

A Abadia de Neumünster junta forças com De Gudde Wëllen e Itinérantes para apresentar o melhor da música étnica e global, misturada com vários subgéneros de música eletrónica: OY , Kurup e EXZ. Travel on the Beat é uma iniciativa de Gustavo Morales, músico-percussionista, DJ, explorador insaciável e produtor de música experimental, ambiente e eletrónica.

O projeto nasceu do desejo do seu iniciador de oferecer uma série de eventos que apresentem o melhor da música étnica sob influência electro. O bilhete normal custa 22 euros, o de preço reduzido custa nove euros e com o Kulturpass fica por 1,50 euros.

Sábado, dia 22, às 18h, no Centro Ecológico e Turístico de Parc Hosingen

NightLight Experience

Como parte do plano de ação “Eislek em uma nova luz”, o parque natural Our convida para um NightLight Experience, este sábado, das 18h à meia-noite, no Centro Ecológico e Turístico de Parc Hosingen. Será uma noite divertida e interativa para jovens e idosos em torno da astronomia, do céu noturno, da poluição luminosa e também do mundo animal à noite.

Domingo, dia 23, às 5h30, na Pousada de Juventude de Lultzhausen

Early Bird tour en kayak

Assista ao nascer do sol no Lac de la Haute-Sûre num passeio de caiaque muito especial. Com um máximo de 12 participantes, o passeio começa às 5h30, para se assistir ao amanhecer a partir do caiaque. A viagem termina com um pequeno-almoço na Pousada de Juventude de Lultzhausen. Os preços variam entre os 52 e os 95 euros, dependendo se a pessoa é membro ou se passa a noite na pousada.

Domingo, dia 23, às 20h30, no Abteihof Echternach

Concerto: Clueso

Depois de oito álbuns e várias digressões pelas maiores salas da Alemanha e em numerosos festivais, Clueso decidiu, no seu 40.º aniversário, fazer as coisas de forma diferente. Depois de um período único de um ano e meio com nada menos do que sete êxitos individuais, “ALBUM” foi lançado em 2021.

Em vez de ter um único produtor a acompanhar o desenvolvimento do álbum, Clueso abre-se a numerosas colaborações com produtores e compositores de uma grande variedade de áreas. Este domingo, o cantor alemão dá um concerto no Abteihof Echternach. O bilhete custa 64 euros.