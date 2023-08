Cineasta iraniano Ali Ahmadzadeh vence Leopardo de Ouro em Locarno

A edição do Festival de Locarno tinha sete filmes portugueses ou com produção nacional em competição, que não obtiveram qualquer galardão.

O cineasta iraniano Ali Ahmadzadeh venceu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça, com o filme “Mantagheye bohrani (Critical Zone)”, “um hino à liberdade e resistência no Irão”, filmado em segredo, anunciou a organização.

No comunicado com a lista de vencedores desta edição do Festival de Locarno é referido que a obra foi filmada em segredo nas ruas de Teerão, sem a permissão das autoridades iranianas.

Nas restantes principais categorias do concurso internacional, o Prémio Especial do Júri foi para “Do not expect much from the end of the world”, do romeno Radu Jude, enquanto o prémio de Melhor Direção foi para a cineasta ucraniana Maryna Vroda.

As atrizes Dimitra Vlagopoulou (Grécia), em “Animal” de Sofia Exarchou, e Renée Soutendijk (Países Baixos), em “Sweet Dreams” de Ena Sendijarević, venceram os prémios de melhor performance.

O festival entregou ainda uma menção especial a “Nuit Obscure – Au revoir ici, n’import où", do francês Sylvain George.

A edição do Festival de Locarno que terminou no sábado tinha sete filmes portugueses ou com produção nacional em competição, que não obtiveram qualquer galardão.

Na competição internacional estiveram “Baan”, a primeira longa-metragem de ficção de Leonor Teles, e “Manga d’Terra”, uma longa-metragem do luso-suíço Basil da Cunha.

Rodado entre Lisboa e Banguecoque, “Baan” acompanha uma viagem emocional de L., uma jovem entre o fim de um relacionamento e a possibilidade de outro, e regista um tempo de gentrificação, imigração e precariedade laboral.

Também na competição internacional esteve "Manga d'Terra", que Basil da Cunha voltou a rodar nos bairros clandestinos da Reboleira (Amadora, no distrito de Lisboa), desta vez centrando-se em Rosa, uma imigrante de 20 anos que deixa os filhos em Cabo Verde para procurar trabalho em Lisboa. Ameaçada por 'gangsters' e pela violência policial, Rosa procura solidariedade de outras mulheres, mas o escape encontra-o na música, indica a sinopse.

Na secção “Pardi di Domain”, dedicada a novos valores do cinema, estiveram "Nocturno para uma floresta", curta-metragem de Catarina Vasconcelos que sucede ao premiado “A metamorfose dos pássaros”, a curta-metragem de animação "De Imperio", de Alessandro Novelli, e "Slimane", de Carlos Pereira.

Por causa das greves dos argumentistas e dos atores em Hollywood, o Festival de Locarno registou algumas baixas de convidados internacionais, nomeadamente do ator Riz Ahmed, que iria receber um prémio de carreira, e do ator Stellan Skarsgard que decidiu renunciar ao prémio Leopard Club em solidariedade com as paralisações nos Estados Unidos.

A 76.ª edição de Festival de Cinema de Locarno começou em 2 de agosto e terminou no sábado.