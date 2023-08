Cidade do Luxemburgo tem uma biblioteca ao ar livre até setembro

A 'D'Stad liest', iniciativa integrada no programa de verão da capital, está aberta diariamente no pátio da Catedral de Notre-Dame.

Na quarta-feira, inaugurou mais uma edição da 'D'Stad liest' ('A cidade lê', em português), que transforma o pátio junto à Catedral de Notre-Dame numa biblioteca ao ar livre até 3 de setembro, a propósito do programa 'Summer an der Stad' (Summer in the City).

Idealizada pela Cité Bibliothèque, a iniciativa dirige-se a entusiastas da leitura, locais, turistas e transeuntes que queiram usufruir de um ambiente tranquilo à sombra enquanto folheiam ou lêem jornais, revistas e livros, refere a comuna da capital em comunicado.

A biblioteca ao ar livre, que atraiu muitos visitantes nas edições de 2021 e 2022, conta também com eventos paralelos como sessões de leitura, performances de poesia, debates e workshops. O programa completo pode ser consultado online.

O espaço está aberto ao público diariamente, das 11h às 18h, e ao final da tarde em alguns dias, consoante a programação. Encerra à segunda-feira. A entrada é livre, mas a lotação é limitada. Não são aceites reservas.