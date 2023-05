"Beau Is Afraid". Um filme para quem não gosta de chapas-cinco

Cinema

O Zé Carlos perguntou-me se valia a pena ir ver “Beau Is Afraid”. A questão veio antes de eu ver o filme, mas como eu não gosto de deixar um amigo sem uma resposta, disse-lhe que sim. Disse-lhe que sim porque não há muito filmes com Joaquin Phoenix que desiludam. Disse-lhe que sim porque Ari Aster é um realizador original, considerado por alguns como um jovem prodígio da Sétima Arte.

Mas avisei: olha que é longo. São três horas de cinema, e isso é como viver uma vida inteira em três horas.

Depois de ver “Beau Is Afraid” concluí que afinal não teria dito muito mais ao Zé Carlos. Fui ler críticas e, confesso, nenhuma consegue descrever esta obra multifacetada, esta anomalia cinemática invendável.

Alguns críticos dizem que o filme é sobre a busca de Beau para encontrar uma mãe sufocante. Ou que a história gira à volta de Beau Wassermann, um tipo que mora num apartamento miserável, num bairro muito perigoso, mas que resolve enfrentar o mundo exterior depois de lhe terem roubado as chaves e outros pertences.

O filme segue-se a uma curta-metragem do realizador, "Beau2, lançada em 2011. Desde então, Ari Aster obteve consagração crítica (e popular) com "Heredity". O argumento parte mais ou menos com a mesma ideia da curta, mas leva a história a extremos surreais, que vão da comédia absurda à 'bad trip' psicanalítica, passando por uma estranha sequência de animação.

"Beau Is Afraid2 é a oportunidade que Ari Aster deu a si próprio de regressar à atmosfera bizarra dos seus primeiros trabalhos, deixando para trás os códigos do terror, mas sem se separar das obsessões habituais: drogas, a mãe, arquitetura, premonições...

Cada crítico se divertiu a investigar as influências díspares de cada segmento, e o Zé Carlos, que gosta muito de cinema, vai certamente descobrir novas referências e tirar as suas próprias conclusões.

Alguns destacaram a dimensão kafkiana e o ambiente distópico da hilariante primeira meia hora, outros gostaram de identificar os vestígios daqueles que influenciaram o cineasta. E houve quem se dedicasse a listar as caricaturas de arquétipos de Hollywood. É unânime a estética visual, mas também os cenários varridos por movimentos de câmara ou os montes de detalhes que se acumulam em cada cena.

Ao desobedecer à maior parte das regras narrativas da Sétima Arte, o filme recusa-se a fornecer pontos de referência. Não dá nenhuma pista espacial, mas também resiste a seguir um crescendo. Tudo isto vai deixar o Zé Carlos perdido, apesar de ser um cinéfilo dos quatro costados.

A comédia do início é completamente neutralizada por uma segunda parte sonolenta (atenção aos ressonares que inevitavelmente aparecerão nesta altura), seguindo-se um delírio animado que vai acordar o mais ensonado. No final, “Beau Is Afraid” propõe uma longa conclusão, feita de malabarismos habilidosos entre a tensão incómoda e o grotesco.

Ari Aster fartou-se de dizer nas entrevistas que "Beau Is Afraid2 é uma comédia. Na 'première' europeia, o assessor de imprensa terá mesmo dito aos jornalistas que podiam rir-se. Mas cada um vai viver esta obra de forma distinta, tal como se reage à personalidade do cineasta: jovial, franco, com óculos encavalitados no nariz tem um ar professoral. Mas será que tudo isto não é também uma 'mise em scène'?

Seja como for, o génio de Nova Iorque, de 36 anos, apesar de ter um público bastante confidencial, continua a impressionar os espetadores que se deixam levar até às salas de cinema ver um Aster.

“Beau Is Afraid” é tão impossível de definir quanto algumas obras de Lynch ou Mallick e isso é uma boa referência, disse eu ao Zé Carlos. Amanhã vou-lhe perguntar o que ele achou e depois conto-vos.