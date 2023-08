"Barbie". Quando for grande quero ser Ken

Deixem-me desde já eliminar a ideia de que “Barbie” é um filme colorido para espetadores com cabeças ocas. Nada disso.

Barbie é a mais popular de todas as Barbies da Barbielândia, mas a pobre coitada começa a passar por uma crise existencial. Neste contexto de angústia viaja para o mundo humano para compreender o que se passa e descobrir o verdadeiro sentido da vida.

O seu namorado, Ken, acompanha-a porque a sua própria existência depende da forma como Barbie o vê.

Ambos vão descobrir duras verdades, fazer novos amigos e constatar que o mundo das revelações psicológicas nem sempre é agradável.

Não se preocupem que não fiz nenhum ‘spoiler’. O filme “Barbie” de Greta Gerwig tem muito mais que se lhe diga e a minha introdução não estraga o prazer de o ver.

Mas deixem-me desde já eliminar a ideia de que “Barbie” é um filme colorido para espetadores com cabeças ocas. Nada disso. Durante quase duas horas mergulhamos de cabeça em assuntos como o consumismo, o amadurecimento ou as relações entre pais e filhos e, sobretudo, entre os sexos.

O lançamento de “Barbie” conseguiu, como se esperava, encher os cinemas e registar incríveis números de bilheteira (155 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos). Só por ter conseguido levar as pessoas às salas escuras, “Barbie” já valeu a pena.

Margot Robbie é a Barbie protagonista (porque há muitas Barbies na Barbielândia) e encontra um surpreendente equilíbrio entre sátira e sinceridade. A atriz foi uma escolha perfeita: a partir de agora não conseguiremos imaginar a boneca Barbie com a cara de mais ninguém. A deslumbrante loira de olhos azuis tem as características físicas adequadas para o papel, mas consegue sobretudo irradiar o otimismo exagerado e incansável necessário para este mundo falso, cor de rosa e açucarado.

Mais tarde, à medida que a Barbie “cresce”, Robbie lida com maestria com os diálogos mais complicados de Greta Gerwig e do seu co-argumentista, o cineasta Noah Baumbach. De um sorriso deslumbrante a uma única lágrima, passando por todas as emoções intermediárias, Robbie encontra a energia e o tom ideais. O seu desempenho é uma alegria de se ver. Tenham a coragem de lhe dar um Óscar!

E, no entanto, Margot Robbie tem diante de si um Ryan Gosling em plena forma que regularmente se torna protagonista, sobretudo graças à fragilidade da personagem de Ken. O ator passa do namorado carente de Barbie a um idiota arrogante e machista quando acha ter descoberto – no nosso mundo – como é que um homem se deve comportar. O Ken de Gosling é um banana hilariante.

“Barbie” é um filme que desafia o espetador a reconsiderar a ideia que tem das normas e das expectativas sociais. Embora a personagem principal seja feita de plástico, estamos perante um filme sobre a condição humana, sobre os nossos pontos fortes e as nossas falhas.

Esta obra é a prova que, mesmo nos elementos mais superficiais da nossa cultura, pode existir uma profundidade inesperada e um convite ao debate.

A realização de Gerwig é uma exploração séria da identidade, das estruturas sociais e das dificuldades de mudar e evoluir. “Barbie” é, por fim, a prova de que as histórias podem vir dos contextos mais improváveis e que o humor pode ser muito sério. Apesar de tudo, há momentos que se calhar não ajudam às mensagens, mas que valem pelos orgasmos visuais. Estou a pensar nas cenas de dança, nos números musicais. Contudo, os segmentos finais do filme oferecem uma abordagem menos lúdica, em que mulheres e homens tentam resolver os problemas de forma colaborativa, com base nas lições que aprenderam.

“Barbie” é muito mais do que um projeto comercial cheio de ação para promover uma boneca e outros produtos acessórios. Se uma única conclusão for exigida é que a vida como mulher de carne e osso é significativamente mais difícil, mas muito mais valiosa, do que uma “vida de plástico”.