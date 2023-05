Atuação de Mimicat na final da Eurovisão gera polémica

Música

'Ai Coração' é a canção número dois no alinhamento. O lugar está a gerar polémica entre os fãs da cantora.

Já é conhecida a ordem das atuações da final do Festival Eurovisão da Canção e o lugar em que Mimicat vai atuar, este sábado.

O tema 'Ai Coração' é a canção número dois, o que faz da cantora portuguesa a segunda a apresentar-se no palco da M&S Bank Arena, em Liverpool.

Na semifinal, que se realizou na terça-feira, e na qual foi apurada para a final, Mimicat cantou em quinto lugar, entre 15 concorrentes que tentaram chegar aos 10 lugares que davam acesso à derradeira etapa do concurso. Agora, a cantora será a segunda a atuar entre 26 finalistas.

Para muitos fãs, a ordem das atuações poderá penalizar a representante portuguesa, por considerarem que atua demasiado cedo no alinhamento do espetáculo.

"Ai que bom, o fantástico número 2. É mesmo para arrasarem connosco", lê-se num dos muitos comentários na publicação no Instagram da página Festival da Canção, que pode ver neste link.

Ainda assim, a canção continua a estar entre as mais fortes a concurso e a esperança de que Mimicat conquiste um bom lugar mantém-se. Para isso todos os votos contam e os dos portugueses que vivem fora de Portugal poderão ajudar a fazer a diferença. Os números telefónicos para o público votar na final deverão ser divulgados em breve.

Na final da Eurovisão, a votação do público conta 50% e a dos júris nacionais outros 50% para a pontuação total dos candidatos.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. No ano passado, a vitória coube à Ucrânia, o que se deveu essencialmente à votação do público, em solidariedade com o país invadido pela Rússia meses antes. Nesta última edição, Portugal fez-se representar por "Saudade, saudade", de Maro, que conquistou o nono lugar no concurso.

A final da Eurovisão 2023 tem transmissão em direto nos canais nacionais e internacionais da RTP e RDP.