Associação cabo-verdiana organizou um dos maiores eventos culturais da Europa

Roberto Lima não sabe para onde se virar. As solicitações surgem de todo o lado. O telemóvel não para de tocar. Muitas são as pessoas que se aproximam a pedir instruções. Também não é para menos, faltam poucos horas para o arranque de um dos maiores eventos de cultura caboverdiana da Europa. Pelo menos é assim que o descreve. E Roberto preside à associação Veteranos do Norte que o organiza. O Contacto entrevistou-o no pavilhão de Däich hall onde tudo vai acontecer dentro de algumas horas. Há muito coisa a preparar. Dormiu hora e meia na noite anterior mas nem isso lhe tira a vitalidade e a energia.

Falamos do Weekend Capverdien que aconteceu no fim de semana passado em Ettelbruck. Depois de três anos de interregno regressou em força. Durante três dias mais de duas mil pessoas, assistiram a mais de 30 espetáculos de artistas que vieram de Cabo Verde, Portugal, França e Holanda. Este ano o evento contou com um dos mais fortes cartazes tendo encerrado com um grande concerto do grupo Bulimundo.

O programa arrancou na sexta-feira como uma conferência sobre “Investimento inteligente em Cabo Verde que contou com a presença dos presidentes de câmara da Cidade da Praia, Francisco Carvalho e de Porto Novo, Aníbal Fonseca e o diretor-executivo do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN), Carlitos Fortes.Duas horas mais tarde houve a abertura oficial do evento seguido dos concertos de Dudu Araújo, Jenifer Solidade, Carlos Matos, Inass e as atuações das Batucadeiras Amizade e do Dj Felix.

Sábado, o programa começou com o cortejo KolaLux, seguido do grupo Montsu Lux. Depois subiu ao palco o DeLux Band, com ui Almoli, Adelino Santos e Carine Mota. Domingo, a Fortes Band foi a primeira a atuar. Uma hora depois seguiu-se a dança contemporânea com Roanito e Jordan, e logo depois com as atuações de Badman Milly, Steffy Lima, Jay Moreira, Anísio Rodrigues e Dj Pippa.

Iniciativa arrancou há dez anos

A iniciativa começou em 2013 e durante os primeiros três anos foi um dia cultural ao sábado na zona pedonal de Ettelbruck. Mas a afluência não parava de aumentar. “Só um dia não chegava para tanta procura”, relata Roberto Lima. “Decidimos pedir o apoio da Comuna para o realizar num espaço maior”, salienta. E, assim, em 2017 com o apoio da Comuna da cidade transformou-se num evento de três dias que passou a ocupar o pavilhão de Däich hall. Nos anos seguintes o fim de semana não parou de crescer. Até que a iniciativa foi interrompida em 2019 por causa da pandemia. Mas em 2023 voltou em força. “Tendo em conta a qualidade dos artistas e a procura penso que deve ser o programa cultural de Cabo Verde maior e com mais peso na Europa”, acrescenta.

Roberto Lima, presidente da associação Veteranos do Norte . © Créditos: Gerry Huberty

O evento nasceu como uma forma de angariar fundos e apoio para a população de Cabo Verde. E esse é o principal objetivo da associação Veteranos do Norte que surgiu em abril de 2008,“uma associação, sem fins lucrativos, criada com o intuito de mobilizar pessoas e recolher bens de primeira necessidade para ajudar as famílias mas desfavorecidas de Cabo Verde”, descreve Roberto Lima. Nestes quinze anos de atividade já enviaram muitos bens de primeira necessidade, material escolar e equipamento hospitalar. “Também recolhemos bens que as famílias aqui do Luxemburgo já não usam e que são enviados para Cabo Verde”, acrescenta.

Segundo números da embaixada, estima-se em cerca de 10 mil o número de cidadãos cabo-verdianos a viver no Grão-Ducado. Mas esta comunidade é uma das mais dinâmicas do Luxemburgo tendo um grande número de associações.

Uma história de vida dedicada à solidariedade

“Cheguei ao Luxemburgo em dezembro de 1989 e meses depois comecei a colaborar no clube de futebol de cabo-verdianos. Cheguei a jogar à bola no campeonato luxemburguês. Começamos por fazer algumas pequenas atividades. Em 27 de abril de 2008 decidimos lançar os Veteranos do Norte”, resume.