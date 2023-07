A pintura, a escrita e o “eu encolhido” de Menez

Share this with email

Contam-se pelos dedos os pintores ou artistas plásticos que recorreram à escrita como forma de expressão. Em Portugal, o elenco está por organizar. Entram nessa categoria Almada Negreiros, António Pedro, Diogo de Macedo, Mário Cesariny, Nikias Skapinakis, António Dacosta, Nadir Afonso, Eduardo Batarda e poucos mais. Integrar nessa mesma série Mário Dionísio e Alfredo Margarido afigura-se arriscado, uma vez que, apesar de também terem desenhado e pintado, ambos foram fundamentalmente escritores e críticos. Por estranho que possa parecer, no sentido inverso, o mesmo não se aplica ao caso de Júlio Pomar, a sua obra pictórica necessita de ser interrogada em função não só do que ele escreveu, como também dos compromissos que assumiu no tratamento e representação da literatura nacional e estrangeira.

Pintor com ambições teóricas na década de 1940, Pomar procurou teorizar e escrever sobre o neo-realismo, por exemplo, em O Mundo Literário. No entanto, Mário Dionísio foi duro escrever que as ideias do amigo mais não eram do que ecos pouco originais do que ele tinha começado por dizer. A inclinação de Pomar para publicar o que escreveu não foi sempre a mesma, pois conheceu oscilações e silêncios, como o demonstra Alexandre Pomar em livro recente. Embora seja de reparar no que Menez escreveu, numa das cartas para Pomar.

Disse ela, a propósito dos períodos em que a actividade pictórica, entendida como uma pulsão, se bloqueava: “Gosto sempre de ler as tuas cartas e invejo-te essa capacidade de absorção que tu tens sempre e eu só às vezes. Sempre tive estas fases de não , mas agora é pior e mais difícil. Devia ter descoberto ‘un deuxième arc à mon violon’ para os períodos negativos em que quase ‘odeio’ a pintura, os pincéis, as tintas, os meus quadros e só tenho fantasias de outras vidas, etc.” (Menez / Pomar, Cartas, ed. Sara Antónia Matos e Pedro Faro, Lisboa, Documenta, Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar, 2022, p. 70).

O mote e a comparação foram dados por essa carta não datada, escrita algures em 1981. Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca, mais conhecida como Menez (1926-1995), que frequentou a Slade School of Fine Art na década de 1960 (a mesma escola frequentada quase dez anos antes por Paula Rego), trocou cartas e postais com Pomar, pelo menos entre 1972 e 1982. No início da década de oitenta, logo após ter sido publicado o livro sob a forma de uma entrevista feita pela jornalista Helena Vaz da Silva a Júlio Pomar, aproveitou para falar da relação entre escrita e pintura. A sua própria prática de escrita era quase inexistente, quase se reduzindo a cartas e postais – escritos talvez com um sentido da posteridade. Mas o que mais lhe importava perceber era a possibilidade de um pintor contar a sua própria história, em que condições deveria recorrer a um discurso que não fosse o da representação plástica, pictórica ou outra qualquer.

É, aliás, num confronto ou, melhor, numa simples comparação com o amigo, que Menez se explica. Quando não conseguia pintar, ou seja, quando se sentia numa espécie de deserto, num impasse, duvidava de tudo, tanto pessoalmente, como no que respeitava aos outros. Nessas alturas, quando estes lhe soavam mais a chinês, pois não os conseguia entender, sentia duas coisas. Por um lado, punha-se-lhe o problema de uma angústia com uma evidente carga subjectiva – nas suas palavras, sentia que andava “bastante atrasada sobre soi-même”. Por outro lado, apetecia-lhe escrever. Uma coisa que o amigo, subentenda-se, sabia muito bem fazer por ter sempre tido ao seu alcance, em linguagem metafórica, um segundo arco para o seu violino e ela não. Reconhecia, ainda, que escrever não era como pintar, pois o primeiro acto permitia que alguém se queixasse ou se lamentasse; enquanto que pintar era, no seu entender, “muito mais afirmativo, impessoal, como uma afirmação do mundo através de nós (ibidem, p. 71). Havia, ainda, a acrescentar que a escrita era qualquer coisa de mais pessoal – “escrever tem mais a ver com o parvo do ‘eu’, de repente laissé à lui-même sem se sentir re-ligado com o ‘vasto mundo’” (ibidem).

O certo é que, com poucas palavras, Menez conseguiu dizer muito. Assumiu os seus bloqueios e falou da falta de sentido do que ela e os outros faziam, sem vergonha. Depois, exprimiu o desejo de se expressar pela escrita, achando que foi isso que o amigo sempre fez, para se compensar nos momentos em que não conseguia tocar o seu violino, constituído pela pintura com tintas, telas e pincéis. Por último, abriu a porta a uma série de considerações acerca do referido livro-entrevista (Com Pomar, Lisboa: Edições António Ramos, 1980).

Antes de prosseguir com a análise da carta de Menez, talvez valha a pena abrir um parêntese, para duas considerações de índole diversa. A primeira diz respeito à raridade das tomadas de posição, pela escrita, por parte de artistas-mulheres. Um dos testemunhos mais conhecidos em Portugal deste género, que também surgiu sob a forma de uma entrevista, foi o de Sarah Affonso. Um texto que tem sido lido demasiado à letra, quando merecia ser tratado mais como um roman à clé. A segunda dessas considerações diz respeito ao contraste brutal que existe com a situação dos artistas mais contemporâneos.

Não deverão os últimos ser considerados, simplesmente, mudos ou incapazes de escrever? A não ser, ponha-se como hipótese, que tivessem passado a assumir a sua prática como um universo autónomo e especializado, que deixa ao mundo dos profissionais da escrita a incumbência de articular um discurso sobre as artes plásticas? Ou, ainda, numa espécie de processo onde se acentuam as formas de divisão do trabalho e de especializações crescentes, a incapacidade de os artistas escreverem não se explicará como uma consequência directa da abertura de um fosso, que começou e se cristalizou nas instituições de ensino dedicadas às artes?

É que há paralelo com o campo especializado da história de arte, onde se cultiva um divórcio com o conhecimento da literatura e com a análise dos contextos históricos, sociológicos e políticos. Articulações que uma história à maneira de José-Augusto França – por mais preocupada que estivesse com operações de categorização, quase sempre redutoras do trabalho dos artistas e que está de moda criticar, sem piedade – tinha a vantagem de conseguir empreender, dada a sua imensa cultura.

Mas importa não perder o fio à meada. Menez reconheceu que o livro-entrevista acontecera, sobretudo, porque o amigo gostava de “tentar também ver as coisas através das palavras escritas (eu percebo, é uma necessidade que realmente existe, tout simplement) e é um pouco como uma retrospectiva e talvez também um ponto de partida, um aligeirar daqui para diante” (ibidem, p. 73). Acrescentou, ainda, uma outra explicação para o interesse de Pomar em ver a sua vida e obra através da escrita, contando mais uma vez esta última como algo de profundamente subjectivo: “quem sabe se tu não sentes (à tua maneira) como eu e que os períodos em que te apetece escrever são os do ‘eu’ encolhido” (ibidem).

Contudo, o que Menez mais lamentou foi que Pomar tivesse caído no topete de Helena Vaz da Silva. Acusa-o, mesmo, de ter sido inocente – de uma inocência ligada a uma espécie de bondade – e considera que com “outra pessoa poderias ter feito outro livro” (ibidem). O que equivale a dizer que Pomar, ao se ter deixado filtrar através de outrem, se tinha deixado levar, tendo acabado por prescindir do seu lado “mais meditativo ou reflectido ou lá o que é”.

A solidariedade profunda e a amizade manifestadas por Menez, em relação ao seu amigo e companheiro de ofício, contrasta com uma espécie de suspeição lançada sobre Helena Vaz da Silva. Na intimidade que só a carta permite, declarou que não gostava da entrevistadora, embora reconhecesse que era “simpática, com uma cara e voz giras” (ibidem, p. 72). Através deste e de outros juízos entramos numa cascata de juízos que denotam uma espécie de desprezo e que podem ou devem ser equiparados à ideia de superficialidade. Ou seja, Vaz da Silva representaria – para Menez – uma concepção cultural que por mais de moda que estivesse, ao mesmo tempo que pretendia também estar sempre na crista da onda, como por exemplo sucedia com tudo o que estivesse ligado à libertação do inconsciente, se reduzia a uma série de “‘fenómenos culturais’ vistos pelo ângulo do grupo dela”. Um horror! Tudo isso cheirava a uma espécie de conluio de um grupo de influentes, capazes de impor o seu gosto, que jantavam uns com os outros e se divertiam muito. No fundo, eram eles que entendiam – um pouco à maneira dos censores – o que estava a dar, como sucedia nos salons em França, desde o século XVIII, ou em Portugal, desde o marcelismo.

O mais chocante, sempre segundo Menez, não era só esse entendimento superficial da cultura representado por uma pessoa como Helena Vaz da Silva. O mais desprezível estava no próprio desprezo com que as pessoas que acompanhavam com Vaz da Silva se referiam “às artes, aos livros, aos ‘artistas’”. E continuou: era “como quem fosse a África (há 40, 50 anos) e só visse safaris, varandas de casas coloniais à inglesa, nativos muito pitorescos, etc.” (ibidem, p. 73).

Por esclarecer fica o sentido desta distinção sentida por Menez em relação a Vaz da Silva. Duas mulheres que, na década de oitenta, não podem ser consideradas agentes periféricos de um campo cultural, mas entre as quais se faz sentir uma evidente acrimónia. Teria ela sido determinada pelas origens sociais mais altas e nobiliárquicas de Helena Vaz da Silva, com antepassados que remontavam à Idade Média e ao Monte dos Perdigões ou ao armeiro mor de D. Manuel I? Por sua vez, a experiência, sem dúvida, mais dura de uma formação à inglesa, mais o capital internacional, acumulado por uma experiência de ofício, de artista e de atelier, de Menez não terão servido de contrapeso à ligação da família Carmona ao Estado Novo? Não sei como responder, dada a filigrana das distinções sociais e culturais de uma sociedade como a portuguesa.

De qualquer modo, a mensagem que Menez procurou transmitir foi a de que teria preferido que palavras de e sobre Pomar, a existirem, seria melhor que tivessem sido “escritas directamente por ti sem intervenção alheia” (ibidem, p. 72). Logo, o livro fora uma oportunidade perdida para dar a conhecer realmente o que deveria ser dito – os bloqueios na prática artística, a tortura angustiada da falta de sentido que todo o processo criativo implica, no fundo, tudo o que compõe o lado mais subjectivo e profundo do “eu encolhido” tinham ficado de fora do livro.