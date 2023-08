A busca da excitação de uma estrela: o caso de Anthony Bourdain

O carisma e a busca da excitação de Bourdain viraram-se contra o próprio, para lhe abrir as portas do céu.

Só agora, graças à Netflix, vi o documentário de Morgan Neville sobre Anthony Bourdain. Intitula-se “Roadrunner” (2021) e gostei de o ver. Nele encontrei duas grandes sequências. A primeira diz respeito ao itinerário de um chefe de cozinha que se transformou numa autêntica estrela, com projecção mediática à escala mundial. A outra, talvez a mais obsessiva para o realizador, porque sensível às expectativas do público, consiste em procurar explicar o suicídio de Bourdain, em 2018, quando contava 61 anos de idade.

Os meus fracos conhecimentos cinematográficos não me permitem fazer muitos juízos de valor sobre a qualidade do documentário. No entanto, arriscaria dizer que nele é feito um uso equilibrado das imagens de arquivo da personagem central e das mais recentes entrevistas dos seus amigos e colaboradores mais próximos, incluindo da sua segunda mulher e mãe da sua única filha.

Não pretendo reconstituir aqui essas duas narrativas do documentário. Demasiada tinta já correu desde a morte de Bourdain, o filme em causa e, mais recentemente, uma biografia não autorizada. Os leitores que pretendam mais informação têm ao seu dispor excelentes artigos, a começar pelo New York Times e pela revista The New Yorker. Com todo o respeito que tenho por toda essa produção, incluindo documentário e artigalhada, mais as horas de gozo que senti ao ver os programas de Bourdain – nomeadamente quando veio a Lisboa e comeu bifanas até na Trevo, num gesto de rebeldia contra a sofisticação dos grandes chefes –, não é sobre isso que quero escrever.

Prefiro concentrar-me nalguns aspectos que caracterizaram a vida de Bourdain e nos sobressaltam, a ponto de não nos deixarem dormir. O documentário é mais um pretexto. Sei bem que esses aspectos, vividos e experimentados, são passíveis de representações variadas, incluindo a minha que não é necessariamente mais pertinente do que a dos outros. Contudo, gostaria de ser capaz de me centrar na dimensão da vida de Bourdain, em vez de derrapar numa apreciação acerca da luta de imagens ou perspectivas deste ou daquele. É que tal como, quando estamos perdidos numa floresta, precisamos de um mapa que nos guie o mais próximo possível da realidade para nos safarmos, quando determinadas situações envolvem dor e sofrimento, estamos dispostos a prescindir de mais uma reflexão sobre o estatuto das representações.

O primeiro aspecto para o qual gostaria de chamar a atenção diz respeito à estrutura da personalidade de Bourdain. Os psiquiatras que conheço utilizam o termo estrutura para designar algo que está enraizado e permanece estável na nossa condição, em contraposição aos acontecimentos de natureza mais ou menos traumática que marcam as nossas vidas. O que é mais importante: trabalhar a partir de um reconhecimento dessa mesma personalidade ou substituir essa focagem por um exercício de rememoração dos acontecimentos traumáticos, como procuram fazer psiquiatras, terapeutas e psicanalistas? Bem feitas as contas, as duas coisas misturam-se, a ponto de podermos dizer que uma não vai sem a outra, sobretudo no que respeita às relações de parentesco.

Acontecimentos traumáticos à parte, poderá a estrutura da personalidade de Bourdain ser definida, simplesmente, como a de um adicto? O seu conhecido consumo de heroína e cocaína, com todos os malefícios que lhe são atribuídos mais os juízos morais que estigmatizam todos os consumidores, tanto marcou a sua personalidade na adolescência, como poderá ter sido a consequência de uma propensão para a prática de comportamentos puxados até ao limite.

Que essa busca da excitação, di-lo Bourdain numa entrevista de arquivo recolhida no documentário, estivesse ligada a uma espécie de contestação juvenil por ter nascido e sido criado num meio de classe média alta – onde nada faltava e ao qual se teria de contrapor algo de diferente, necessariamente mais marginal, anormal ou destrutivo – afigura-se uma primeira hipótese. O problema está em saber por que razão essa mesma contestação juvenil não parou com a entrada na idade adulta, tendo-se metamorfoseado em inúmeras outras coisas, incluindo no que o tornou vulnerável a comportamentos extremos, passando da triste solidão ao impulso suicidário.

Numa cena de arquivo, gravada em 2016, que consta do documentário, Bourdain, deitado num sofá, conversa com uma terapeuta de Buenos Aires, sobre os seus problemas. A sua exposição é enorme, ao confessar ser a primeira vez que voltava a estar numa sessão do género, desde a adolescência quando os pais o mandaram para o psiquiatra, por consumir drogas. Foi nessa sessão que confessou ter uma “personalidade maníaca”, podendo passar, um tanto ou quanto ao acaso, de estados de euforia e satisfação para o seu oposto. Imaginamos essa passagem, a começar por episódios de excesso de energia e euforia, para estados de tristeza e de irritabilidade.

Outro dos traços dessa personalidade adicta e maníaca encontrar-se-á, porventura por transferência, numa busca permanente da excitação. Esta traduziu-se tanto no exercício físico, ao qual Bourdain se passou a dedicar de forma obsessiva, através da luta e das artes marciais; como, também, na dedicação ao trabalho, quer este se concretizasse na intensidade da culinária e no stress do funcionamento de um restaurante, quer se tratasse da escrita ou da produção em ritmo acelerado de centenas de programas de televisão.

Mais difícil é explicar a transformação de uma personalidade adicta e maníaca, como ele próprio assumiu, numa figura carismática que passou a ser reconhecida por largas audiências, tendo entrado numa espécie de sistema do estrelato (star system). Um primeiro passo foi dado com a publicação, em 2000, da versão original do livro que se tornou num autêntico best-seller, intitulado Cozinha confidencial: aventuras no submundo da restauração (Dom Quixote, 2005). Seguiram-se várias séries de televisão. A culminar esteve a emissão, praticamente diária pela CNN, de um programa de culinária. A sua forte dimensão social, associado ao seu multiculturalismo, passou por um almoço com Obama, no Vietname, que foi filmado num desses programas. O objectivo estava em dar voz e imagem a culturas e povos que, raras vezes, se encontravam no centro das preocupações dos meios de comunicação ocidentais mais massificados.

Insisto não ser fácil explicar a convergência entre uma personalidade em busca de excitação e a sua entrada num sistema de estrelato que supõe, sempre, um modo de reconhecimento e identificação por parte de uma audiência alargada. A continuada exposição televisiva de Bourdain, mais do que o seu envolvimento na escrita e no mercado dos livros, explicam as razões comerciais que geraram a marca Anthony Bourdain. Mas é, na espontaneidade e simplicidade do herói, que se encontram atributos que potenciaram a sua transformação numa espécie de líder carismático isolado – um viajante de curiosidade infinita, que não se submetia ao estatuto de turista, altíssimo e vestido de forma despretensiosa – cujo reino era a comida e os mais desfavorecidos, contra os políticos presos nas suas jaulas governamentais e em teias de interesses infindáveis, a par de cidadãos presos em rotinas de vida pouco interessantes.

Uma estrutura de personalidade adicta e maníaca permitiu, pois, a entrada num sistema de estrelato, transformando um indivíduo comum numa espécie de líder carismático. Um chefe sem ponta de arrogância, alinhando a sua mensagem mais com os pobres do que com os ricos e refinados, funcionou como bandeira de um contra-poder, sustentado pela poderosa indústria mediática de entretenimento.

Aos dois aspectos acabados de referir – estrutura da personalidade e carisma, num sistema de estrelato – haverá que acrescentar o plano das relações amorosas. Através delas, uma larga audiência acede à intimidade do seu chefe, passando a partilhar dos seus sentimentos. No documentário de Morgan Neville, são três as mulheres da vida de Bourdain. Uma primeira e longa relação com a sua primeira mulher começou nos bancos de escola, mas não parece ter deixado grandes marcas. Seguiu-se-lhe uma relação que culminou em separação, mas em regime de coabitação, com a mãe da sua filha. O espectador fica, então, com a noção de que era profunda a amizade que a sua segunda mulher lhe tinha. E, por último, o encontro com a, mais conhecida, actriz e mulher do cinema Asia Argento.

Sem dúvida que a lista das mulheres que passaram pela vida de Bourdain será maior. Infelizmente, o documentário não dá conta disso, como sucede com alguns obituários que, na fase anterior ao suicídio, chegam a referir, ao lado do consumo de estupefacientes e esteroides, a companhia de prostitutas. Há, também, no documentário de Neville, uma espécie de antinomia que só é posta em causa de maneira muito ligeira, entre a mãe da filha e Asia Argento. Aquela representando a figura da mulher amiga e compreensiva. A última apresentada como a mulher serpente e em desafio ou provocação constantes. Logo, capaz de levar a uma busca permanente de excitação, mesmo que para tal fosse necessário causar sofrimento.

Asia Argento parece ter protagonizado, durante a sua relação com Anthony Bourdain, três atitudes. A primeira diz respeito à sua denúncia pública de que também ela fora violada por Harvey Weinstein. Um episódio ocorrido no Festival de Cinema de Cannes que a catapultou para ter passado a ser uma das líderes do Movimento Me Too. Bourdain apoiou-a e mostrou a sua solidariedade, cortando com todos aqueles que mostraram reservas.

A segunda diz respeito à intromissão de Asia Argento na própria realização dos programas televisivos do companheiro. Intromissão, é certo, feita com o consentimento e elogio do próprio, mas que levou a várias alterações: perda de espontaneidade na arte de filmar e despedimento abrupto de, pelo menos, um dos membros da anterior equipa de realização.

Há, ainda, que considerar a relação pública que Argento teve, esporadicamente, que foi noticiada em primeira página pela imprensa de escândalos. Tal sucedeu dias antes do suicídio de Bourdain. Explicará esta agressão, no quadro de uma relação ao que parece aberta, o suicídio? É a pergunta, em parte colocada, pelo documentário de Neville. E a resposta, que considero expressão de uma consideração profunda do próprio realizador pela figura carismática de Bourdain, é negativa. Nenhuma mulher, nenhuma relação, poderá ser responsabilizada por um acto que só cabe ao próprio, que vivia indiscutivelmente em sofrimento. Um sofrimento – misturado com uma solidão e uma ideia de insatisfação pela incapacidade de atingir a felicidade – de tal modo insuportável que só uma dor mais profunda, uma dor que o conduziu à morte, poderia apagar.

A última resposta acabada de esboçar conduz à derradeira dimensão que gostaria de aflorar: o que terá levado Bourdain ao suicídio? Se não foi a namorada, com todos os dotes mais ou menos maléficos que alguns lhe poderão atribuir, incluindo os de procurar modos de excitação ainda mais intensos do que os do próprio Bourdain, o que terá sido? Tenho em mente, da parte dela, os tais modos de provocar a intensidade, a dor e a excitação que, se calhar, ele próprio não terá conseguido, nem quereria acompanhar.

A resposta poderá estar, aparentemente, na solidão sentida por Bourdain. Mas, na base dessa solidão, dessa incapacidade para lidar consigo próprio e fazer face às adversidades da dor e do sofrimento, não terá estado, sobretudo, a sua personalidade de adicto e maníaco (um termo que, em português, tem uma conotação diabólica que nos desvia do seu sentido médico, mais objectivo).

Na incapacidade de viver a queda, depois da excitação, não lhe restou só a entrada num mundo irreal? Para sair da solidão e do sofrimento, não haveria outra via senão a busca de paraísos mais ou menos artificiais? De líder carismático, constituído em bandeira dos valores apolíticos da simplicidade e da atenção aos outros, mais pobres e desfavorecidos, a única porta possível não estaria na sua transformação sacrificial, dando em espectáculo a sua própria morte?

Estou longe de ter respostas para todas essas questões. No entanto, suspeito que as passagens que vão do amor à morte, do carisma público e mediático exercido sobre largas massas, no seu caso de espectadores de todo o mundo, até à notícia do seu próprio sacrifício, ultrapassam em muito o plano da decisão e da responsabilidade individuais. Elas remetem para o território da religião, da devoção, do amor e de todas as pulsões confundidas com a busca da excitação que o Ocidente, e não só, pretendeu controlar. Sem nunca o conseguir fazer, pelo menos de forma plena. Por isso, o carisma e a busca da excitação de Anthony Bourdain viraram-se contra o próprio, para lhe abrir as portas do céu. Quem sabe se só lá encontrou o seu grande amor, o seu descanso ou a suprema felicidade?!

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)