Woodee: A solução digital para todos os folhetos e promoções

A partir de 1 de janeiro de 2024, é oficial: acabaram-se os folhetos publicitários nas suas caixas de correio. No entanto, continuará a poder consultar as promoções das suas lojas favoritas 24 horas por dia, 7 dias por semana, na aplicação ou no sítio Woodee.lu.